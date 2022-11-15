Спектакль «Той көйлек» поставили артисты молодежного театра в Жанаозене

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Постановка спектакля подразумевала непосредственное общение со зрителями. Чтобы достучаться до их сердец, актеры спускались в зал и говорили о боли и страданиях общества, к которым неминуемо ведет развод. Такое взаимодействие актера и зрителя требовалось не только для того, чтобы последний почувствовал себя участником спектакля, но чтобы еще сделал нужные выводы.



Директор молодежного театра Алия Исаева говорит, что искусство достигает сердца любого человека, затрагивает каждую струнку ее души.



-И с этой целью режиссер и актеры хотели поговорить об одной из самых больших бед сегодняшнего дня – разводе. Что к нему ведет - насилие в семье, безработица, измены. Это всё боль, болезнь, и если вовремя её не лечить, мы можем её усугубить. А мы решили лечить болезнь искусством, обратить внимание людей на насущную проблему, на то, что ее можно избежать, - делится Алия Исаева.



Она добавляет, что решение проблемы заключается в развитии института семьи, основанного на национальных ценностях. Любое общество будет быстро разрушено, если в нём отсутствует институт семьи. Семья - это место, где человек воспитывает в себе лучшие качества. И к её созданию нужно подходить одновременно сердечно и осознанно, размышляет директор театра.



Спектакль, кажется, не оставил никого равнодушным – актеров по его окончанию одарили бурными овациями. Примечательно, что такую непростую, но, к сожалению, актуальную тему, смогли раскрыть актеры, причем в основном любители, которым от 14 до 20 лет. Они целый месяц готовились и старались передать судьбу и эмоции своих героев.



Добавим, что в Дом культуры «Мунайшы» на спектакль пришли больше двухсот жанаозенцев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.