Финансистов чествовали в стоматологическом центре в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В Мангистауском областном стоматологическом центре стоматологическую помощь, помимо прочих, оказывают детям до 18 лет. Здесь работают врачи-стоматологи высшей и первой категорий, имеющие сертификат специалиста. Но их работа была бы невозможной без бухгалтеров и экономистов, которые, помимо подсчета заработной платы, анализирует показатели хозяйственной деятельности и оценивает её результаты.



В руководстве центра отмечают, что работают здесь высокопрофессиональные сотрудники, отличающиеся добросовестностью, ответственностью, знающие бюджетное и налоговое законодательство. В частности, есть целый отдел, возглавляемый главным бухгалтером Гульжумой Кубашевой.



Гульжума Бопышкызы - грамотный специалист, профессионал высокого уровня, эффективно, систематически и надежно выполняющий свою ежедневную работу. Ей подстать сотрудники отдела Раушан Туякпаева, Асем Сырымбаева, Акниет Олжабаева, Гульнур Тулепова, Адалхан Мамбетова, Жамила Тасболатова, Маншук Сеит. Все они в День финансиста, отмечаемый в Казахстане 15 ноября, получили теплые поздравления от своих коллег.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.