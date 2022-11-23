Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.75 KZT
  • €1 = 475.15 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 1

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах

Развитие медицины позволит людям жить дольше и справляться с некоторыми неизлечимыми недугами. Здравоохранение и поддержка медицины всегда входили и входят в приоритетные для Казахстана отрасли. Об этом в своем Послании говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, затрагивая вопросы модернизации сельского здравоохранения, охраны материнства и детства, и работы информационных систем.

Фото центра общественных коммуникаций
МЕДИЦИНА В СЕЛАХ

Медицину в Казахстане, в том числе и сельскую, ждут серьезные реформы. Такое поручение в своем сентябрьском Послании озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В стране разработан национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», рассчитанный на следующие два года. Согласно документу, в 650 селах Казахстана планируется строительство медицинских объектов, а также модернизация и повышение уровня 32 районных больниц до статуса межрайонных многопрофильных учреждений.

В селах Мангистау проживают более 416 тысячи человек. Если раньше житель отдаленного аула терпел боль и жил в неведении, что происходит внутри организма, то сейчас во всех районах региона имеются поликлиники, где каждый может получить консультацию.

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ОСНАЩЕНИЕ В СЕЛЬСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

Рентген-аппараты наравне с компьютерной томографией и МРТ применяются во всем мире для диагностики патологий органов и систем, так как позволяют получить снимки с высокой степенью детализации, что существенно облегчает постановку диагноза.

В медицинских организациях Мангистау имеются 13 компьютерных томографов (КТ) и 7 магнитно-резонансных томографов (МРТ).

Из них в районах Мангистауской области имеются три КТ: в Тупкараганской, Бейнеуской и Мангистауской районных больницах.

В Жанаозенской городской многопрофильной больнице имеется ангиограф, МРТ, два КТ-аппарата. В Мунайлинском районе строится новая районная больница, которая будет оснащена ангиографом, КТ и МРТ.


Кроме того, в целях снижения заболеваемости и своевременной диагностики в Бейнеуской, Каракиянской, Тупкараганской, Мунайлинской, Мангистауской центральных районных больницах функционируют передвижные медицинские комплексы. Они оборудованы хирургическим, стоматологическим, отоларингологическим, окулистским, рентгенографическим, УЗИ и ЭКГ кабинетами, оснащены дополнительным необходимым медицинским оборудованием.

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Раньше онкоцентр в Мангистау находился в небольшом одноэтажном здании барачного типа. В 2020 году в регионе построили для центра новое здание. Общая площадь шестиэтажного онкологического центра равна 14 тыс. кв.м.

Здесь врачи проводят лечение раковых заболеваний в онкогинекологии, онкоурологии, абдоминальной онкологии с использованием малоинвазивных методов. Диспансер оказывает специализированную, высокоспециализированную, реабилитационную, паллиативную и консультативную помощь населению области. А также координирует организацию онкологической помощи по области. В своем составе имеет 10 основных отделений.

На сегодняшний день в диспансере работают 50 врачей, в том числе два доктора медицинских наук и четыре кандидата медицинских наук.

Отток больных в другие регионы уменьшился в три раза, это говорит о том, что жители Мангистау доверяют отечественной медицине.

За девять месяцев курсы лучевой терапии получили более 257 человек. На учете состоят 4868 человек.

По итогам 9 месяцев отмечается снижение онкозаболеваемости в регионе на 3%, уровень смертности от раки снизился на 22%.
В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ВЫСОКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Мангистау на протяжении многих лет занимает первое место по показателям рождаемости в стране. В 2021 году в регионе родилось 23 229 детей. С начала текущего года на свет появился 16 631 новорожденный.

За последние пять лет в регионе произошло масштабное снижение смертности новорожденных детей и матерей.
Большой вклад в снижение младенческой и детской смертности в Мангистау вносит первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), что включает в себя амбулаторный прием, патронажные посещения на дому и лечение наиболее распространенных заболеваний и травм, а также охватывает вопросы материнства, отцовства, детства и планирования семьи.

С целью снижения младенческой смертности в регионе развивается сфера неонатальной хирургии: за 10 месяцев 2022 года прооперировано 11 новорожденных с различными патологиями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и других систем.
Показатель смертности среди новорожденных по сравнению с прошлым годом снизился на 33%.

Можно отметить благоприятный исход операции новорожденного с весом 1520 граммов со сложным пороком атрезии пищевода с трахеопищеводным свищом.

Кроме того, в областном перинатальном центре получила широкое распространение и область инвазивной диагностики, которая проводится при наличии редких заболеваний и сомнений в хромосомной патологии. В прошлом году проведена инвазивная диагностика 222 беременных. С начала года процедуру прошли 123 женщины.

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Новейшие передовые технологии, которые сегодня используют в своей практике врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы, получили полную возможность без проблем проводить как сложные, так и тяжелые операции.

С начала года здесь проведена 6341 операция.

Успешно проведена операция по имплантации аортального стент-графта с участием врачей-кардиохирургов.

Проведена операция пациенту, у которого выявлено бифуркационное поражение 99% коронарных артерий. Такая операция стентирования коронарных артерий ранее проводились в Алматы и Астане. Теперь эти сложные операции на высоком уровне проводят квалифицированные врачи местной больницы.

Кроме того, врачи впервые поставили аппарат кардиовертер-дефибриллятор и спасли жизнь пациенту с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность».

Больница полностью оснащена современным оборудованием.

Рентгенаппарат С-дуга, устройство цифровой эндоскопии, новый аппарат ультразвукового исследования, мониторы, аппарат искусственной вентиляции легких – наличие всего этого позволяет обеспечить пациентам качественное и доступное обслуживание.
В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ

В Мангистау, как и в других регионах Казахстана, наблюдается дефицит врачей.

Из специалистов в регионе нужны врачи общей практики, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, психиатры, врачи-лаборанты, специалисты лучевой диагностики, пульмонологи и онкологи.

Для решения проблемы дефицита кадров за 9 месяцев 2022 года в область прибыли 93 врачей, из них молодые специалисты – 73, из других областей – 18, из других стран – 2.

В 2022 году выделено 157 грантов акима области, благодаря которым 130 выпускников в Мангистау могут бесплатно отучиться профессии врача, 27 выпускников вуза поступили в интернатуру.

Также подписан договор с «Эксоон Мобил» о подготовке кадров в резидентуре за счет собственных средств организаций.
Кроме этого за счет медицинских организаций в резидентуру поступили 9 человек.

По государственной программе «С дипломом в село» за 9 месяцев 2022 года в село прибыли 18 молодых специалистов.

За счет медицинских организаций врачи обеспечены арендным жильем.

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ПРЕЗИДЕНТ: ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

На сегодня средняя заработная плата врачей составляет 458 000 тенге, а средних медицинских работников – 262 000 тенге.

В целях обеспечения мотивации работников на основе ключевых показателей эффективности деятельности организации здравоохранения произведена надбавка к заработной плате 1765 медицинским работникам, в том числе 375 врачам в размере от 70 до 100 тысяч тенге, 1390 медицинским работникам среднего звена - от 50 до 70 тысяч тенге.

С 2023 года планируется увеличение заработной платы Мангистауским врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%, младшим медицинским работникам на 23%.​

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Поступившие в региональные Call-центры по области по медицинским организациям жалобы вызваны низкой разъяснительной работой среди населения по нормативно-правовым актам в области здравоохранения, на втором месте - жалобы на некачественную медицинскую помощь в организациях первичной медико-санитарной помощи и на недоступность совета узких специалистов.

Данные обращения ежеквартально разбираются на уровне областного управления здравоохранения.
Применены дисциплинарные взыскания, на учредителей частных медицинских организации направлены письмо о применении мер по своевременному реагированию на жалобы пациентов.

В целях ежедневного мониторинга и снижения количества поступивших жалоб от населения области специалистами «Ситуационного центра» управления будет проведен анализ хода проведения планового скрининга населения в медицинской системе «Дамумед», достоверной информации о диагностических исследованиях, анализах и лечебных процедурах, предоставленных больным врачами.

В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах


ВЫПОЛНЕННЫЕ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За последние три года для обеспечения сельских населенных пунктов медицинскими организациями открыты следующие объекты:

В 2021 году в селе Онды Мангистауского района открыта врачебная амбулатория на 50 посещений в смену.

В селе Жетыбай, помимо районной поликлиники, работают частные медицинские организации ТОО «Абылхайрхан» и «Есенкосов», оказывающие медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, по проекту «Ауыл – ел бесігі» в 2021 году из республиканского бюджета завершено строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в селе Кызылсай города Жанаозен.

В 2022 году в рамках ГОБМП и ОСМС начали оказывать медицинские услуги шесть организаций ПМСП: в Мунайлинском районе ТОО «Tolimed», ТОО «Медина» и ТОО «Ясин», в Мангистауском районе ТОО «Сагынмед».

Свои двери распахнули частные поликлиники «Tolimed», «Ча-Кур», «Сагынмед», «АдемМед», «Медина», «Ясин» в селе Атамекен.

В целях обеспечения территориальной доступности первичной медико-санитарной помощи в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», а также за счет средств республиканского бюджета до конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию врачебной амбулатории в селе Рахат города Жанаозен.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика