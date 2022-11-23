В Мангистау усиливают оснащение в сельских поликлиниках и больницах

Медицину в Казахстане, в том числе и сельскую, ждут серьезные реформы. Такое поручение в своем сентябрьском Послании озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.В стране разработан национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», рассчитанный на следующие два года. Согласно документу, в 650 селах Казахстана планируется строительство медицинских объектов, а также модернизация и повышение уровня 32 районных больниц до статуса межрайонных многопрофильных учреждений.В селах Мангистау проживают более 416 тысячи человек. Если раньше житель отдаленного аула терпел боль и жил в неведении, что происходит внутри организма, то сейчас во всех районах региона имеются поликлиники, где каждый может получить консультацию.Рентген-аппараты наравне с компьютерной томографией и МРТ применяются во всем мире для диагностики патологий органов и систем, так как позволяют получить снимки с высокой степенью детализации, что существенно облегчает постановку диагноза.В медицинских организациях Мангистау имеются 13 компьютерных томографов (КТ) и 7 магнитно-резонансных томографов (МРТ).Из них в районах Мангистауской области имеются три КТ: в Тупкараганской, Бейнеуской и Мангистауской районных больницах.В Жанаозенской городской многопрофильной больнице имеется ангиограф, МРТ, два КТ-аппарата. В Мунайлинском районе строится новая районная больница, которая будет оснащена ангиографом, КТ и МРТ.Кроме того, в целях снижения заболеваемости и своевременной диагностики в Бейнеуской, Каракиянской, Тупкараганской, Мунайлинской, Мангистауской центральных районных больницах функционируют передвижные медицинские комплексы. Они оборудованы хирургическим, стоматологическим, отоларингологическим, окулистским, рентгенографическим, УЗИ и ЭКГ кабинетами, оснащены дополнительным необходимым медицинским оборудованием.Раньше онкоцентр в Мангистау находился в небольшом одноэтажном здании барачного типа. В 2020 году в регионе построили для центра новое здание. Общая площадь шестиэтажного онкологического центра равна 14 тыс. кв.м.Здесь врачи проводят лечение раковых заболеваний в онкогинекологии, онкоурологии, абдоминальной онкологии с использованием малоинвазивных методов. Диспансер оказывает специализированную, высокоспециализированную, реабилитационную, паллиативную и консультативную помощь населению области. А также координирует организацию онкологической помощи по области. В своем составе имеет 10 основных отделений.На сегодняшний день в диспансере работают 50 врачей, в том числе два доктора медицинских наук и четыре кандидата медицинских наук.Отток больных в другие регионы уменьшился в три раза, это говорит о том, что жители Мангистау доверяют отечественной медицине.За девять месяцев курсы лучевой терапии получили более 257 человек. На учете состоят 4868 человек.По итогам 9 месяцев отмечается снижение онкозаболеваемости в регионе на 3%, уровень смертности от раки снизился на 22%.Мангистау на протяжении многих лет занимает первое место по показателям рождаемости в стране. В 2021 году в регионе родилось 23 229 детей. С начала текущего года на свет появился 16 631 новорожденный.За последние пять лет в регионе произошло масштабное снижение смертности новорожденных детей и матерей.Большой вклад в снижение младенческой и детской смертности в Мангистау вносит первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), что включает в себя амбулаторный прием, патронажные посещения на дому и лечение наиболее распространенных заболеваний и травм, а также охватывает вопросы материнства, отцовства, детства и планирования семьи.С целью снижения младенческой смертности в регионе развивается сфера неонатальной хирургии: за 10 месяцев 2022 года прооперировано 11 новорожденных с различными патологиями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и других систем.Показатель смертности среди новорожденных по сравнению с прошлым годом снизился на 33%.Можно отметить благоприятный исход операции новорожденного с весом 1520 граммов со сложным пороком атрезии пищевода с трахеопищеводным свищом.Кроме того, в областном перинатальном центре получила широкое распространение и область инвазивной диагностики, которая проводится при наличии редких заболеваний и сомнений в хромосомной патологии. В прошлом году проведена инвазивная диагностика 222 беременных. С начала года процедуру прошли 123 женщины.Новейшие передовые технологии, которые сегодня используют в своей практике врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы, получили полную возможность без проблем проводить как сложные, так и тяжелые операции.С начала года здесь проведена 6341 операция.Успешно проведена операция по имплантации аортального стент-графта с участием врачей-кардиохирургов.Проведена операция пациенту, у которого выявлено бифуркационное поражение 99% коронарных артерий. Такая операция стентирования коронарных артерий ранее проводились в Алматы и Астане. Теперь эти сложные операции на высоком уровне проводят квалифицированные врачи местной больницы.Кроме того, врачи впервые поставили аппарат кардиовертер-дефибриллятор и спасли жизнь пациенту с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность».Больница полностью оснащена современным оборудованием.Рентгенаппарат С-дуга, устройство цифровой эндоскопии, новый аппарат ультразвукового исследования, мониторы, аппарат искусственной вентиляции легких – наличие всего этого позволяет обеспечить пациентам качественное и доступное обслуживание.В Мангистау, как и в других регионах Казахстана, наблюдается дефицит врачей.Из специалистов в регионе нужны врачи общей практики, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, психиатры, врачи-лаборанты, специалисты лучевой диагностики, пульмонологи и онкологи.Для решения проблемы дефицита кадров за 9 месяцев 2022 года в область прибыли 93 врачей, из них молодые специалисты – 73, из других областей – 18, из других стран – 2.В 2022 году выделено 157 грантов акима области, благодаря которым 130 выпускников в Мангистау могут бесплатно отучиться профессии врача, 27 выпускников вуза поступили в интернатуру.Также подписан договор с «Эксоон Мобил» о подготовке кадров в резидентуре за счет собственных средств организаций.Кроме этого за счет медицинских организаций в резидентуру поступили 9 человек.По государственной программе «С дипломом в село» за 9 месяцев 2022 года в село прибыли 18 молодых специалистов.За счет медицинских организаций врачи обеспечены арендным жильем.На сегодня средняя заработная плата врачей составляет 458 000 тенге, а средних медицинских работников – 262 000 тенге.В целях обеспечения мотивации работников на основе ключевых показателей эффективности деятельности организации здравоохранения произведена надбавка к заработной плате 1765 медицинским работникам, в том числе 375 врачам в размере от 70 до 100 тысяч тенге, 1390 медицинским работникам среднего звена - от 50 до 70 тысяч тенге.С 2023 года планируется увеличение заработной платы Мангистауским врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%, младшим медицинским работникам на 23%.​Поступившие в региональные Call-центры по области по медицинским организациям жалобы вызваны низкой разъяснительной работой среди населения по нормативно-правовым актам в области здравоохранения, на втором месте - жалобы на некачественную медицинскую помощь в организациях первичной медико-санитарной помощи и на недоступность совета узких специалистов.Данные обращения ежеквартально разбираются на уровне областного управления здравоохранения.Применены дисциплинарные взыскания, на учредителей частных медицинских организации направлены письмо о применении мер по своевременному реагированию на жалобы пациентов.В целях ежедневного мониторинга и снижения количества поступивших жалоб от населения области специалистами «Ситуационного центра» управления будет проведен анализ хода проведения планового скрининга населения в медицинской системе «Дамумед», достоверной информации о диагностических исследованиях, анализах и лечебных процедурах, предоставленных больным врачами.За последние три года для обеспечения сельских населенных пунктов медицинскими организациями открыты следующие объекты:В 2021 году в селе Онды Мангистауского района открыта врачебная амбулатория на 50 посещений в смену.В селе Жетыбай, помимо районной поликлиники, работают частные медицинские организации ТОО «Абылхайрхан» и «Есенкосов», оказывающие медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС.Кроме того, по проекту «Ауыл – ел бесігі» в 2021 году из республиканского бюджета завершено строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в селе Кызылсай города Жанаозен.В 2022 году в рамках ГОБМП и ОСМС начали оказывать медицинские услуги шесть организаций ПМСП: в Мунайлинском районе ТОО «Tolimed», ТОО «Медина» и ТОО «Ясин», в Мангистауском районе ТОО «Сагынмед».Свои двери распахнули частные поликлиники «Tolimed», «Ча-Кур», «Сагынмед», «АдемМед», «Медина», «Ясин» в селе Атамекен.В целях обеспечения территориальной доступности первичной медико-санитарной помощи в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», а также за счет средств республиканского бюджета до конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию врачебной амбулатории в селе Рахат города Жанаозен.