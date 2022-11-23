Нурлан Ногаев поручил систематизировать источники подземных вод для развития сельского хозяйства

- Необходимо эффективно использовать водные ресурсы. Помимо бурения колодцев для агропромышленного комплекса, нужно очищать и повторно использовать подземные источники на месторождениях. Этот вопрос неоднократно озвучивал в ходе рабочего визита президент Касым-Жомарт Токаев. Также нам нужны специалисты, поэтому важно не только ввести в программу подготовку по специальности «гидрология», но и рассмотреть аспект поощрения молодежи и предоставления грантов на обучение, - сказал глава региона.В этом году на субсидирование поливной воды объектами агропромышленного комплекса Мангистауской области составила 24,9 млн. тенге. По последним данным, 16 хозяйств получили поддержку в виде субсидии на 19,5 млн.тенге.По информации руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, в этом году из местного бюджета выделено 45 млн. тенге на бурение скважины для агрозоны в Мунайлинском районе, объявлен конкурс. За счет инвестиционного субсидирования на сумму 107 млн. тенге пробурено 23 скважины.- В 2022 году общая посевная площадь составила 1204,3 га. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь увеличилась на 43,6%, количество садовой продукции увеличилось на 55,2%. Поскольку в регионе нет надземных пресных вод и озер, 95% фермеров используют подземные колодцы. В то же время фермеры района выращивают урожай, используя систему капельного орошения, что позволяет экономить воду для полей. В соответствии с комплексным планом на 2021-2025 годы включено мероприятие по созданию ирригационной инфраструктуры путем бурения скважин в агрозонах городов и районов. В рамках программы инвестиционного субсидирования на сумму 1,58 млрд. тенге с 2014 по 2021 годы пробурено 449 скважин, - сообщил Казбек Ташимов.В области находится 65 месторождений подземных вод с суммарными запасами.На месторождениях ведутся работы по расчету, планировке возможностей природных запасов воды.Как известно, Глава государства поставил задачу по ликвидации дефицита воды. В рамках исполнения этого поручения сейчас в регионе реализуется ряд масштабных проектов. В Мангистауской области планируют решить проблему с нехваткой питьевой воды за счет реализации девяти проектов.