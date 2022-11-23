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Опубликовано: Сегодня, 12:29

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Нурлан Ногаев поручил систематизировать источники подземных вод для развития сельского хозяйства

Решение вопроса водоснабжения по-прежнему остается в Мангистау одним из приоритетных. С дефицитом воды сталкиваются фермеры. Чтобы придать импульс развитию сельского хозяйства, Нурлан Ногаев дал поручение относительно оценки запасов подземных питьевых вод.

Фото центра общественных коммуникаций
- Необходимо эффективно использовать водные ресурсы. Помимо бурения колодцев для агропромышленного комплекса, нужно очищать и повторно использовать подземные источники на месторождениях. Этот вопрос неоднократно озвучивал в ходе рабочего визита президент Касым-Жомарт Токаев. Также нам нужны специалисты, поэтому важно не только ввести в программу подготовку по специальности «гидрология», но и рассмотреть аспект поощрения молодежи и предоставления грантов на обучение, - сказал глава региона.

В этом году на субсидирование поливной воды объектами агропромышленного комплекса Мангистауской области составила 24,9 млн. тенге. По последним данным, 16 хозяйств получили поддержку в виде субсидии на 19,5 млн.тенге.

Нурлан Ногаев поручил систематизировать источники подземных вод для развития сельского хозяйства


По информации руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, в этом году из местного бюджета выделено 45 млн. тенге на бурение скважины для агрозоны в Мунайлинском районе, объявлен конкурс. За счет инвестиционного субсидирования на сумму 107 млн. тенге пробурено 23 скважины.

- В 2022 году общая посевная площадь составила 1204,3 га. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь увеличилась на 43,6%, количество садовой продукции увеличилось на 55,2%. Поскольку в регионе нет надземных пресных вод и озер, 95% фермеров используют подземные колодцы. В то же время фермеры района выращивают урожай, используя систему капельного орошения, что позволяет экономить воду для полей. В соответствии с комплексным планом на 2021-2025 годы включено мероприятие по созданию ирригационной инфраструктуры путем бурения скважин в агрозонах городов и районов. В рамках программы инвестиционного субсидирования на сумму 1,58 млрд. тенге с 2014 по 2021 годы пробурено 449 скважин, - сообщил Казбек Ташимов.

В области находится 65 месторождений подземных вод с суммарными запасами.

Нурлан Ногаев поручил систематизировать источники подземных вод для развития сельского хозяйства


На месторождениях ведутся работы по расчету, планировке возможностей природных запасов воды.

Как известно, Глава государства поставил задачу по ликвидации дефицита воды. В рамках исполнения этого поручения сейчас в регионе реализуется ряд масштабных проектов. В Мангистауской области планируют решить проблему с нехваткой питьевой воды за счет реализации девяти проектов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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