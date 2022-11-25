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Опубликовано: Сегодня, 09:47

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Телеграм - канал акимата области: многодетным мамам объяснили, как получить бесплатную проездную карту

На телеграм-канале акимата области жительница Актау поинтересовалась о возможности бесплатного проезда многодетных матерей на внутригородских автобусах. На вопрос ответил представитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
На телеграм-канал акимата области многодетная мать, проживающая в Актау, задалась вопросом, будет ли бесплатный проезд по маршрутам внутри города для категории граждан, в которую она входит.

- Многодетным матерям, зарегистрированным по месту жительства, на городских маршрутах проезд в автобусах бесплатный. За подробной информацией можно обращаться по телефону 33-65-43, - прокомментировал представитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

- На телеграм-канал ежедневно поступают самые разные вопросы. Наши специалисты дифференцируют их, направляют в уполномоченные органы, получают соответствующие ответы. Одним из таких вопросов является вопрос жительницы Актау о возможности бесплатного проезда в городских автобусах многодетных матерей. На вопрос своевременно ответил специалист. В настоящее время на телеграм-канале зарегистрировано 12 591 человек. От них поступило 15 121 вопрос, из них 15 092 решены, - говорит Аружан Кусайын, специалист отдела информации и организации брифинга КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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