В Актау состоялось совещание для неправительственных организаций

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Цель совещания - разъяснение членам НПО законодательных изменений, порядка формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов.



- НПО занимают особое место в развитии государства. В ходе встречи с общественностью в Алматы президент отметил, что мы повысим роль НПО. В связи с этим был внесён ряд изменений в финансовый механизм, усовершенствованы и проведены законодательные изменения, - сказала руководитель управления поддержки гражданских инициатив комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Тогжан Зейденова.



По словам руководителя управления поддержки гражданских инициатив, механизм финансирования гранта внедрен на так называемом восходящем принципе. То есть НПО уже с года могут свободно предлагать темы со своими идеями в целях улучшения потенциала населения.



Кроме того, внедрена система градуированных грантов. В частности, долгосрочное время гранта составляет от 2 до 3 лет при сумме свыше 10 000 МРП, среднесрочное - от 1 до 2 лет, при сумме от 3 000 МРП. Краткосрочные гранты предоставляются на сумму от 500 до 3000 МРП, от 3 месяцев до 1 года.



В ходе совещания руководители НПО задали ряд вопросов и получили ответы.



- Государство предоставляет гранты НПО с 2017 года. Однако в ходе реализации возник ряд трудностей. С экспертами члены НПО высказали свои предложения и приняли озвученные изменения в положительном результате, - сказала президент Мангистауского областного объединения юридических лиц «Гражданский альянс» Жибек Ахметова.



По словам Жибек Ахметовой, выделенные средства на деятельность экспертов, оценивающих заявки на конкурс, невелики. Поэтому поток участия в экспертном конкурсе среди общественных активистов снизился. В дальнейшем будут рассмотрены средства, которые будут выплачены экспертам, запланированы специальные чтения, а уже готовый специалист с сертификатом, который находится на регистрации в реестре, сможет оценить проекты НПО.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.