Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.95 KZT
  • €1 = 485.43 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 21:14

Просмотров: 97

В Актау состоялось совещание для неправительственных организаций

В Актау прошло совещание для НПО с участием республиканского «Центра поддержки гражданских инициатив», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Цель совещания - разъяснение членам НПО законодательных изменений, порядка формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов.

- НПО занимают особое место в развитии государства. В ходе встречи с общественностью в Алматы президент отметил, что мы повысим роль НПО. В связи с этим был внесён ряд изменений в финансовый механизм, усовершенствованы и проведены законодательные изменения, - сказала руководитель управления поддержки гражданских инициатив комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Тогжан Зейденова.

По словам руководителя управления поддержки гражданских инициатив, механизм финансирования гранта внедрен на так называемом восходящем принципе. То есть НПО уже с года могут свободно предлагать темы со своими идеями в целях улучшения потенциала населения.

Кроме того, внедрена система градуированных грантов. В частности, долгосрочное время гранта составляет от 2 до 3 лет при сумме свыше 10 000 МРП, среднесрочное - от 1 до 2 лет, при сумме от 3 000 МРП. Краткосрочные гранты предоставляются на сумму от 500 до 3000 МРП, от 3 месяцев до 1 года.

В ходе совещания руководители НПО задали ряд вопросов и получили ответы.

- Государство предоставляет гранты НПО с 2017 года. Однако в ходе реализации возник ряд трудностей. С экспертами члены НПО высказали свои предложения и приняли озвученные изменения в положительном результате, - сказала президент Мангистауского областного объединения юридических лиц «Гражданский альянс» Жибек Ахметова.

По словам Жибек Ахметовой, выделенные средства на деятельность экспертов, оценивающих заявки на конкурс, невелики. Поэтому поток участия в экспертном конкурсе среди общественных активистов снизился. В дальнейшем будут рассмотрены средства, которые будут выплачены экспертам, запланированы специальные чтения, а уже готовый специалист с сертификатом, который находится на регистрации в реестре, сможет оценить проекты НПО.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика