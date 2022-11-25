В Мангистау пройдёт молодёжный турнир по кокпару и аударыспаку

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По словам специалиста, цель соревнований заключается в отборе молодёжи на республиканский чемпионат, который состоится в следующем, 2023 году. Лучшие представят Мангистау.



Такая возможность есть у всадников 2000-2005 годов рождения из городов и всех пяти районов области. 12 лучших отберут в кокпаре и восьмерых – в аударыспаке. Все участники будут стараться попасть в это число, так что, считает Ербол Ермагамбетов, соревнования будут зрелищными. Собственно, добавляет он, в аударыспаке и кокпаре по-другому быть не может.



- Это казахские национальные игры, которые требуют от участников огромного мужества, ведь борьба на лошадях, когда соперники пытаются скинуть друг друга на землю, требует исключительной выносливости, силы, ловкости и отличного умения держаться в седле. Эти же качества необходимы в кокпаре, где игроки стараются поднять на скаку тушу барана и доставить её до определённой точки или забросить в огромный котёл, - напомнил правила игр специалист.



Предполагается, что особый интерес вызовут состязания джигитов в весовой категории +91 килограмм. Всего участники выступят в восьми весах, начиная с 52 кг.



Ербол Ермагамбетов также предупредил, что всадники должны позаботиться о том, чтобы ни на хомуте, ни на седле, ни на его одежде не было каких-либо острых предметов, украшений из железа и т.д – это может навредить здоровью спортсмена.



Турнир стартует в 10:00 часов 26 ноября, то есть уже завтра.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.