Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Ноября
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.38 KZT
  • €1 = 483.58 KZT
  • 1 RUB = 7.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 0

В Мангистау пройдёт молодёжный турнир по кокпару и аударыспаку

Местом проведения соревнований станет площадь Атшабар в селе Мунайшы Каракиянского района. Турнир посвящён Дню Независимости Казахстана, и он станет одним из ярких спортивных событий уходящего года, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций старший тренер Мангистауской области по кокпару и аударыспаку Ербол Ермагамбетов.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам специалиста, цель соревнований заключается в отборе молодёжи на республиканский чемпионат, который состоится в следующем, 2023 году. Лучшие представят Мангистау.

Такая возможность есть у всадников 2000-2005 годов рождения из городов и всех пяти районов области. 12 лучших отберут в кокпаре и восьмерых – в аударыспаке. Все участники будут стараться попасть в это число, так что, считает Ербол Ермагамбетов, соревнования будут зрелищными. Собственно, добавляет он, в аударыспаке и кокпаре по-другому быть не может.

- Это казахские национальные игры, которые требуют от участников огромного мужества, ведь борьба на лошадях, когда соперники пытаются скинуть друг друга на землю, требует исключительной выносливости, силы, ловкости и отличного умения держаться в седле. Эти же качества необходимы в кокпаре, где игроки стараются поднять на скаку тушу барана и доставить её до определённой точки или забросить в огромный котёл, - напомнил правила игр специалист.

Предполагается, что особый интерес вызовут состязания джигитов в весовой категории +91 килограмм. Всего участники выступят в восьми весах, начиная с 52 кг.

Ербол Ермагамбетов также предупредил, что всадники должны позаботиться о том, чтобы ни на хомуте, ни на седле, ни на его одежде не было каких-либо острых предметов, украшений из железа и т.д – это может навредить здоровью спортсмена.

Турнир стартует в 10:00 часов 26 ноября, то есть уже завтра.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика