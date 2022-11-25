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Опубликовано: Сегодня, 19:01

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В Жанаозене прошёл пресс-тур по социальным проектам

В Жанаозене фондом «Samruk-Kazyna Trust» совместно с компаниями АО «Самрук-Казына» организован пресс-тур по социальным проектам. Цель - представить на всеобщее обозрение социальные проекты, профинансированные фондом, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В первый день мероприятия были презентованы объекты, которые были введены в эксплуатацию в Жанаозене, а также те, где ещё ведётся строительство. О важности социальных проектов говорилось на совещании, в котором приняли участие управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов, генеральный директор Фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева, представители местных исполнительных органов, АО «Мангистаумунайгаз» и «Озенмунайгаз», общественность и СМИ.

Первым пунктом пресс-тура стала средняя школа №22. В рамках проекта «Жарылқау», фондом «Samruk-Kazyna Trust» приобретено 550 парт и 1 150 стульев современного типа, 4 интерактивные доски.

- В начале учебного года учащиеся сели за новые парты и пользуются досками, на которых полностью установлены школьные программы. В данной школе обучаются 1 213 учащихся, - сказала директор школы Зауре Кусаинова.

В целом фонд направил 169 млн тенге на укрепление материально-технической базы школ №18, 20, 22 в Жанаозене и приобретение парт и интерактивных досок. Общее количество комплектов современных парт, выданных учебным заведениям, составляет 1 756 единиц.

Затем участники посетили реабилитационный центр «Балақай». В ходе встречи ветеран Афганской войны, председатель городского Общественного совета Аманкос Едилов перерезал путы годовалому Нуртилеку Жумабергену и пожелал ему удачи в будущем.

С приветственным словом выступил управляющий директор по социально-трудовым отношениям и охране труда Гибрат Ауганов, который принял участие в торжественном мероприятии.

- Выражаю огромную благодарность специалистам центра «Балақай», которые сочетают знания с опытом, с большой трудностью, с высокой ответственностью и благодарностью людей. Спасибо коллективу «Озенмунайгаз» за оказываемую поддержку, - сказал Гибрат Афганистан.

Фонд «Samruk-Kazyna Trust», в целях развития массового спорта среди детей с особыми потребностями – через общественный фонд «Мир равных возможностей», запустил инклюзивные спортивные секции для особых детей в рамках социального проекта «Саламатты Болашақ».

Работают секции бочча, адаптивного плавания, адаптивной хореографии, позволяющие улучшить качество жизни особенных детей, действовать самостоятельно, заниматься физической культурой. Тренировки проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Р. Утесинова. Охвачены более 30 детей.

Во время пресс-тура были презентованы работы секций, продемонстрированы успехи, достигнутые за год, участники вместе с детьми играли в бочче. Члены недавно открывшейся студии хореографии показали своё первое выступление.

Координатор проекта «Саламатты Болашақ» Мангистауской области Феруза Ильяскызы, выразив благодарность от имени родителей и детей, преподнесла в дар Гибрату Ауганову фото спортсменов кружка бочча, принявших участие в чемпионате. Она также передала благодарственное письмо генеральному директору АО «Озенмунайгаз» Максату Ибагарову.

Кроме того, гости пресс-тура посетили современный многофункциональный спортивный комплекс, который открылся при стадионе имени Амина Туякова. Данный спортивный объект был построен при финансовой поддержке Группы компаний АО «Самрук-Қазына».

В спортивном комплексе созданы все условия для занятий казакша курес, вольной борьбой, греко-римской борьбой, дзюдо, киокушинкай каратэ-до, тхэквондо, муай тай, кудо, грэплинг и другими видами спорта. Здесь проложена двухполосная беговая дорожка. Комплекс, на который израсходовано 228,3 млн тенге, работает круглый год, независимо от погоды.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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