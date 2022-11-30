Акцию против бытового насилия проводят в Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам секретаря комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области Светланы Алибековой, кампания направлена на оказание психологической, правовой помощи членам семей, подвергшимся бытовому насилию. Участникам акции доводится информация о том, кто выступает в роли агрессора, что такое насилие и как его избежать.



- Необходимо, чтобы жители области – несовершеннолетние, женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями знали о том, куда они могут обратиться, если окажутся в трудной жизненной ситуации. Их безопасность Президентом страны всегда ставилась во главу угла, - говорит Светлана Алибекова.



Она напомнила, что кампания зародилась в 1991 году в первом Институте глобального лидерства женщин. Это масштабная акция, в которой в этом году примут участие более 7 тысяч организаций из 190 стран мира.



- Это целый комплекс мероприятий, начиная от семинаров до конкурсов эссе. Для школьников будут также организованы круглые столы, дни открытых дверей, открытая диалоговая площадка, где все желающие смогут поговорить на указанную актуальную тему. Организаторы также проведут опросы и предложат участникам написать сочинения на тему бытового насилия, чтобы лучше изучить ситуацию в этом плане, - проинформировала Светлана Алибекова.



Она добавила, что акция обширная и в ней задействованы многие структуры, включая местную полицию, суды, работников кризисного центра, сферы образования и др.



По информации заместителя начальника управления местной полицейской службы Абдирасула Утешова, в текущем году в сфере семейно-бытовых отношений области совершено 18 преступлений, 2590 лицам вынесены защитные предписания, за неисполнение наложенных ограничений привлечен к ответственности 81 человек.



- Преступления в семейно-бытовой сфере чаще всего совершаются под влиянием ряда факторов, включая степень воспитания, уровень взаимоотношений. Причины также кроются в неблагоприятных социально-экономических факторах: безработица, нехватка средств, а также в банальном злоупотреблении алкогольных напитков, что часто ведет к спонтанным ссорам, - пояснил Абдирасул Утешов.



Спикеры добавили, что в настоящее время по адресу: г. Актау, микрорайон 1А, здание 5А функционирует Центр оказания специальных социальных услуг №2. С начала года сотрудники центра оказали помощь 49 жертвам домашнего насилия. К слову, они могут рассчитывать на бесплатную услугу в этом центре на срок до 6 месяцев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.