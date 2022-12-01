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Опубликовано: Сегодня, 12:40

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В Актау состоялось заседание методического совета с участием Домов дружбы

В Актау состоялся методический совет Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие представители Домов дружбы из разных регионов страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель проекта - внедрение современных методов менеджмента в деятельность региональных КГУ «Қоғамдық келісім» и общественных структур АНК, совершенствование деятельности организаций, обеспечивающих реализацию задач в сфере межэтнических отношений.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Марат Азильханов, заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК Казбек Майгельдинов, руководители региона КГУ «Қоғамдық келісім».

В ходе заседания Улугбек Тналиев отметил, что Домам дружбы необходимо содействовать реализации задач по улучшению благосостояния граждан через поддержку малого бизнеса и молодежных инициатив.

- Проблема межэтнических отношений в стране - одна из тех сфер, которой государство уделяет особое внимание, - сказал Улугбек Тналиев.

В свою очередь, Марат Азильханов отметил, что Дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами, то есть их деятельность должна быть направлена на работу с широким спектром гражданского сектора, прежде всего с этнокультурными объединениями, неправительственными и государственными организациями, а также с населением.

Марат Азильханов обратил внимание на то, что Дома дружбы должны стать центрами притяжения для населения с активной повесткой дня, компетентными и вовлеченными в процесс кадрами и привлекательной деятельностью.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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