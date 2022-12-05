Какие проекты в сфере промышленности реализуют в Мангистау

Фото ЦОК Мангистауской области

В конце 2020 года на территории областного центра, а именно в промышленной зоне №6, запущен новый цех по производству, обслуживанию и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования ТОО «OSS Kazakhstan».



Как отметила Венера Мустапаева, нефтепромысловое производство ТОО «OSS Kazakhstan» является совместным предприятием казахстанской компании «Холдинг UlyDala» и крупной сингапурской сервисной компании «OSS Strategic Holdings».



– Молодая компания нацелена на эффективное и глубокое сотрудничество в нефтегазовой сфере Казахстана и стран СНГ. Общая сумма инвестиций составляет 1,1 млрд тенге, создано 50 постоянных рабочих мест. Кроме того, производственный цех общей площадью 1200 кв.м оснащен высокотехнологичным оборудованием, привезенным из Сингапура и Китая в количестве 11 штук, включающим в себя токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры с ЧПУ, а также отдельный цех для дробеструйных работ по насыщению металла. Комплектация станков позволяет формировать полный цикл производств, – проинформировала руководитель областного управления индустриально-инновационного развития.



Она подчеркнула, что благодаря мощным станкам и обученному в Сингапуре персоналу в нашей области будет выпускаться оборудование и комплектующие к ним для таких отраслей, как нефтегазовая, горнодобывающая, химическая.



– К примеру, насосы высокого давления типа ЦНС (центробежный насос секционный), предназначенные для перекачки чистой воды, агрессивной и неагрессивной нефтепромысловой воды в нефтяные резервуары. Такие насосы используются в нефтяной промышленности, металлургических и горнодобывающих предприятиях, – добавила спикер.



Кроме того, компания предлагает полный спектр инструментов для обработки поверхностей, подходящих для различных условий бурения. Стабилизаторы, как правило, отправляются обратно на производство, чтобы очистить изношенную твердую поверхность инструмента и повторно применить инструмент, покрывая карбидом, восстановить его до указанного размера, а затем поставить клиентам для продолжения процесса бурения. Это позволяет клиентам продлить срок службы инструментов.



ТОО «OSS Kazakhstan» имеет возможности применения высокоскоростного покрытия, с кислородным топливом, технологии плазменной дуговой сварки и лазерной оболочки, которые обеспечивают высокую точность и однородность при нанесении порошка на основной материал. Покрытия и накладки придают инструментам значительно улучшенные характеристики, такие как ударопрочность, износ скольжения, защита от коррозии, изменение трения и специфические электрические свойства в дополнение к износостойкости.



Завод по производству винтовых насосов и приводов в Актау, первый этап которого реализован ТОО «PCM Kazakhstan» (стоимость проекта – 703,9 млн тг.), смог принять на работу 15 жителей области. Объект введен в эксплуатацию в июне 2022 года.

В целях исполнения 55 шагов Плана нации — «100 конкретных шагов» – «Привлечение минимум десяти транснациональных компаний (ТНК) в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки» — в области успешно реализованы проекты в самых разных сферах с участием ТНК, входящих в список Forbes Global-2000, таких как: CNPC, Shlumberger, Halliburton, Total, Tenaris, Arcelor Mittal, Heidelberg Cement.



Одной из таких транснациональных компаний, реализовавших проект в Мангистауской области, является французская фирма PCM Europe, открывшая товарищество с ограниченной ответственностью «PCM Kazakhstan» и начавшая работу в регионе.



– Производственная мощность завода, который имеет высокий экспортный потенциал, позволяет выпускать до 800 винтовых насосов и 200 приводов в год, что позволило создать 15 рабочих мест.



При переходе на второй этап предусматривается увеличение производства до 1600 винтовых насосов и 400 приводов. Соответственно, на третьем этапе до 2400 насосов и 600 приводов в год, что позволит создать дополнительно еще 100 новых рабочих мест, – отметила Венера Мустапаева.



Согласно стандартам компании PCM, сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в подготовительных центрах, расположенных во Франции, Канаде, Австралии и Омане.

Основным потребителем продукции винтовых насосов и приводов является нефтедобывающее предприятие АО «Каражанбасмунай».



Что касается дальнейшего расширения производства, то благодаря реализации второго и третьего этапов руководством французской транснациональной компании PCM Europe будет рассмотрена возможность размещения своих производств на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау», где имеется ряд инвестиционных преференций для инвесторов, таких как освобождение от налогов на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, налога на землю, налога на имущество и другие виды.



В канун 18-летия компании ГК «Сталь Трейд», 23 сентября в торжественной обстановке в областном центре был запущен проект «Производственный цех по изоляции стальных труб с двухслойным и трехслойным экструдированным полиэтиленовым покрытием». Стоимость проекта составила 817 млн тг., создано более 30 новых рабочих мест.

ГК «Сталь Трейд» с 2004 года является добросовестным поставщиком трубной продукции, отечественным производителем по эпоксидному покрытию и изоляции стальных труб экструдированным полиэтиленом для строительства трубопроводов в любых климатических условиях.



Данный проект был реализован на территории индустриального парка «Мангистау», который является дочерней компанией АО «СПК «Каспий», предоставляющего льготные условия для предпринимателей с целью размещения новых производств. Проект направлен на реализацию продукции предприятиям нефтегазовой промышленности области.

Предприятие с применением двух-, трехслойного экструдированного полиэтиленового покрытия будет выпускать 24 тысячи тонн стальной трубы в год, также будут оказываться услуги по изоляции 5500 тонн в год стальной трубы.



Запуск данного производства, как отметила руководитель управления индустриально-инновационного развития, позволит региону создать новые рабочие места, решить задачу импортозамещения, обеспечить продукцией местные предприятия.



Помимо этого, руководством компании ГК «Сталь Трейд» рассматривается возможность осуществления производства труб пенополиуретановой (ППУ) изоляции в городе Актау для снабжения коммунальных служб. Данный вопрос на сегодняшний день рассматривается ответственными государственными органами в сфере энергетики.



Помимо всего прочего, в 2022 году завершено строительство завода по производству стеклопластиковых резервуаров, сосудов и емкостей, реализованное ТОО «Fiberglass Tank Production». Стоимость проекта составила более 1 млрд тг., создано 80 рабочих мест. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.



Проект направлен на реализацию продукции предприятиям нефтегазовой промышленности области.

Данное предприятие будет выпускать 50 тысяч куб.м стеклопластиковых изделий, а также 3 тысячи тонн клея и герметика в год.

Запуск данного производства позволит региону создать новые рабочие места, решить задачу импортозамещения, обеспечить продукцией местные предприятия.



В целом необходимо отметить, что за последние три года (2020, 2021 и 2022 годы) было запущено свыше 40 инвестиционных проектов на сумму более 200 млрд тенге, создано свыше 2 тысяч рабочих мест.



Благодаря инвестиционным вложениям действующих крупных и средних предприятий в сфере горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, а также реализации инвестиционных проектов в регионе за последние три года (включая 10 месяцев 2022 года) в Мангистаускую область привлечено более 1,6 трлн тенге, что поспособствовало достижению положительных объемов инвестиций.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.