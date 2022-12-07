Жанаозенцы завоевали восемь медалей на областном турнире по вольной борьбе

Соревнования были посвящены 97-летию общества «Динамо», они проходили в Актау 2-3 декабря. Лучших выявляли среди спортсменов-юниоров 2011-2013 годов рождения.Отлично себя показали все вольники области, однако, наилучший результат показали жанаозенцы. Так, четыре медали высшей пробы в копилку добыли Исламбек Узакбай, Абылайхан Аманали, Жарас Джамбулов и Бекнур Азберген, выступавшие в весовых категориях 29, 32, 44 и +60 килограммов соответственно.Ещё четверо спортсменов заняли третье место. Это Омар Мереке, Хамза Кошмак, Алихан Мухамедин и Саулет Сырымулы.К турниру спортсменов подготовил тренер Аслан Нурмагамбетов. По его словам, результатом своих подопечных доволен, но можно добиться ещё больших показателей.- Наши спортсмены оправдали ожидания. Думаю, что в дальнейшем мы будем покорять все вершины, в том числе республиканского и международного уровней. Потенциал есть, интерес подростков нашего города к вольной борьбе высок. Поэтому нужно продолжать развивать, - делится Аслан Нурмагамбетов.