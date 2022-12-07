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Опубликовано: Сегодня, 15:07

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Жанаозенцы завоевали восемь медалей на областном турнире по вольной борьбе

Восемь медалей, половина из которых золотые, стали достоянием спортсменов из Жанаозена по итогам областного турнира по вольной борьбе. Они были признаны лучшими, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Соревнования были посвящены 97-летию общества «Динамо», они проходили в Актау 2-3 декабря. Лучших выявляли среди спортсменов-юниоров 2011-2013 годов рождения.

Отлично себя показали все вольники области, однако, наилучший результат показали жанаозенцы. Так, четыре медали высшей пробы в копилку добыли Исламбек Узакбай, Абылайхан Аманали, Жарас Джамбулов и Бекнур Азберген, выступавшие в весовых категориях 29, 32, 44 и +60 килограммов соответственно.

Ещё четверо спортсменов заняли третье место. Это Омар Мереке, Хамза Кошмак, Алихан Мухамедин и Саулет Сырымулы.

К турниру спортсменов подготовил тренер Аслан Нурмагамбетов. По его словам, результатом своих подопечных доволен, но можно добиться ещё больших показателей.

Жанаозенцы завоевали восемь медалей на областном турнире по вольной борьбе


- Наши спортсмены оправдали ожидания. Думаю, что в дальнейшем мы будем покорять все вершины, в том числе республиканского и международного уровней. Потенциал есть, интерес подростков нашего города к вольной борьбе высок. Поэтому нужно продолжать развивать, - делится Аслан Нурмагамбетов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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