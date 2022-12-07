НИШ Актау объявила конкурс на образовательный грант «Өркен»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, приём документов продлится с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Комплексные тесты пройдут 2-3 марта 2023 года.



- Претендент подаёт заявку на участие в конкурсе и заполняет анкету. Он должен предоставить копии свидетельства о рождении, ИИН, при наличии - удостоверение личности, такой же документ законного представителя с указанием ИИН, а также табель об успеваемости. Ещё потребуется фотография размером 3х4 см. Все указанные документы предоставляются в 10-файловых пластиковых папках с бесцветной обложкой, - пояснил Ринат Жумабаев.



По словам заместителя директора по учебной работе Назарбаев Интеллектуальной школы Ырыскуль Имамбаевой, заявления не принимаются, если они просрочены или же если они неполные. Комиссия также оставляет за собой право отказать в приёме документов, которые не имеют доверенности другим лицом, уточнила она.



По словам спикеров, в целях подготовки учащихся к поступлению в 7 класс НИШ будет проведён пробный тест. Он – платный. Попробовать себя на поступление можно 10, 24 декабря, 14, 28 января и 11 февраля – это последний тест.



Отметим, что в этом году в НИШ в 7 классах обучаются 147 ребят – в трёх казахских и одном русском классах.



Кандидаты могут получить подробную информацию на сайте https://www.nis.edu.kz /

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