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Опубликовано: Сегодня, 18:40

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В Актау прошёл вечер памяти Абиша Кекильбайулы

В Актау в честь Дня рождения Абиша Кекильбайулы прошло мероприятие памяти «Алаштың абызы», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Состоялась церемония возложения цветов к памятнику и прочтена поминальная молитва.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Улугбек Тналиев, представители сферы культуры, современники писателя, представители интеллигенции Мангистау, дети и внуки писателя.

Заместитель акима области Улугбек Тналиев отметил, что наследие Абиша Кекильбайулы играет важную роль не только для казахского народа, но и для мировой литературы.

- Абишу Кекильбаевичу сегодня исполнилось бы 83 года, если бы он был жив. Несмотря на то, что его нет среди нас сегодня, его произведения останутся на века. Мы должны прославлять наследие писателя и передавать его следующим поколениям, - сказал Улугбек Тналиев.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями поделились те, кто знал Абиша Кекильбайулы с детства – это Лебен Садуакасулы и Сайын Назарбекулы. Также состоялась презентация сборника произведений Абиша Кекильбайулы. Гостем мероприятия выступила Каракоз апа, сестра писателя.

В экспозиционном зале была оформлена выставка, посвященная жизни и творчеству писателя. Впервые на выставку были привезены чапан и аса таяк заслуженного артиста Республики Казахстан Тунгышбая Жаманкулова, сыгравшего главного героя драмы Абылайхана, поставленной к 60-летию театра М. Ауэзова.

Были также представлены реквизиты постановки театра им.Н.Жантурина по произведениям «Бір шөкім бұл», «Аңыздың ақыры», «Шыңырау», «Күй».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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