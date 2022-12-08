Мангистауский областной Гражданский альянс: В этом году реализованы социальные проекты, которые поднимут потенциал сел

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Основная цель проекта - усиление потенциала неправительственных организаций региона и села.



- В рамках проекта объявлен конкурс малых грантов, на конкурс поступило 20 заявок. По итогам конкурса 9 неправительственных организаций получили финансовую поддержку в размере 500 000 тенге. Общий фонд малых грантов 4 500 000 тенге. По проекту прошли 12 тренингов, 5 мастер-классов, приняли участие 233 общественных организации и активные граждане. Кроме того, общественным организациям оказано 200 консультационных услуг по различным направлениям, - сказала президент объединения юридических лиц «Мангистауский областной Гражданский альянс» Жибек Ахметова.



В целях подведения итогов проекта по принципу «одного окна», в рамках проекта организации и развития гражданского центра для поддержки неправительственных организаций был организован итоговый брифинг с обладателями мини-грантов. В ходе совещания обладатели мини-грантов презентовали свои проекты.



Одним из обладателей мини-гранта является координатор проекта общественного фонда «Мейірімді бол» Айгуль Агишанова.



- В рамках проекта мы построили новую площадку для детей в селе Жетыбай Каракиянского района. Сиденье качелей изготовлено из прочного дерева. Чтобы дети были в безопасности, рядом был установлен забор. Дети проводят свободное время возле дома, играют на глазах у родителей. Вместе с другими ребятами развлекаются. Мы рады, что в рамках такого проекта мы смогли развивать сельские населенные пункты, - сказала координатор проекта общественного фонда «Мейрімді бол» Айгуль Агишанова.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.