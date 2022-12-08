Мангистауские предприниматели награждены премией «Алтын сапа»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В мероприятии приняли участие предприниматели из всей страны, добившиеся успехов в области качества товаров. Лауреатов наградил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



- Мы ежегодно проводим этот конкурс и отдаем дань уважения предпринимателям, добившимся успеха. Также награждаем предприятия, проявивших социальную ответственность, неравнодушных к жизни страны. На сегодняшний день более 160 компаний страны стали лауреатами премии «Алтын сапа». 365 предприятиям вручена премия «Парыз». Все это говорит о динамичном развитии отечественного бизнеса. В целом, с 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте утроилась. То есть сейчас он составляет около 34 процентов экономики страны. Сегодня в этой отрасли работает более 3,5 миллиона человек. Это 40 процентов трудящегося населения, - прокомментировал Глава государства.



Он подчеркнул, что еще одним достижением стало то, что в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордных 20 миллиардов долларов. До конца текущего года будет реализовано 160 проектов на общую сумму 2 трлн тенге, добавил Касым-Жомарт Токаев.



Лучшими предприятиями по производству товаров для населения по итогам 2022 года признаны и награждены ТОО «Zhamal-ai LTD» по производству профессиональной одежды и обуви и проектный институт «Optimum», оказывающий геологоразведочные проектные и консалтинговые услуги в нефтегазовой отрасли.



Премия Президента РК «Алтын сапа» присуждается ежегодно. Главная цель этого конкурса - повышение качества отечественной продукции. Это также достижение организацией значительных результатов в области качества продукции или услуг, обеспечение их безопасности, а также внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством. Это и есть основные критерии конкурса.



В этом году заявки на участие в конкурсе подала 281 компания. Конкурс на соискание премии «Алтын сапа» проводится с 2006 года. За эти годы в конкурсе приняли участие более 2,2 тыс. предприятий республики. На сегодняшний день премию главы государства получили более 160 предприятий.



В рамках торжественного мероприятия были награждены победители премий «Іскер», «Бизнес кемелділік», «АруАна», «Бизнесте тану». К примеру, «Іскер» присуждается предприятиям, претендующим на соискание премии Главы государства «Алтын сапа» и участвовавшим в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», признанным лучшими в своей области.



В этом году специальный приз «Іскер» получили две мангистауские компании - ТОО «OSS Kazakhstan», занимающееся производством и ремонтом оборудования нефтяной промышленности, и ИП «Rakhim baby», производящий одежду для младенцев.



- Сегодня мы получили приз «Іскер». Это большая гордость за наше предприятие. Это общая победа нашего коллектива. Мы доказываем, что товар, произведенный в Мангистау, может выйти на экспорт и стать востребованным. Думаю, это цена нашего труда. Получить такой титул малому предприятию - большая поддержка, - отметила предприниматель Майра Рзабеккызы.



Еще одна юбилейная награда досталась ТОО «CASPI BITUM» в рамках номинации «Лучший коллективный контракт» по социальной ответственности бизнеса.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.