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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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Проблема мангистауских предпринимателей не осталась без внимания

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов и заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Остемиров посетили Мангистаускую область с рабочим визитом, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей «Атамекен».

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сначала они встретились с прокурором Мангистауской области Руфатом Куттыковым и председателем Мангистауского областного суда Беком Аметовым. В совещаниях приняли участие директор Палаты предпринимателей Мангистауской области Рашит Мустапаев, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Амиргали Жанаев, заместитель директора РПП Серик Амиров.

Обсуждалась общая тема - о действиях государственных органов, незаконных проверках и административных барьерах. Были озвучены и антикоррупционные мероприятия. Бизнес-омбудсмен Казахстана высоко оценил работу региональной Палаты предпринимателей по защите прав предпринимателей.

После этого в здании региональной Палаты предпринимателей был лично принят ряд представителей бизнеса. Около 10 предпринимателей получили возможность встретиться с омбудсменом. Так, представители ТОО «Айдана-ИК» рассказали о своих проблемах, связанных с государственными закупками, попросили помочь в заключении и подписании дополнительного соглашения к Договору о государственных закупках и решить вопрос о срочном финансировании строительства введенного в эксплуатацию объекта со стороны государственных органов. В этот вопрос напрямую вмешался омбудсмен, который способствовал положительному решению проблемы. Обратились к Остемирову и представители ТОО «Каскор-Машзавод».

- Мы не имеем доступа к специальному сертификату из-за форс-мажорных обстоятельств. В результате, товары заказчиков в нефтяных компаниях поступают несвоевременно. В связи с этим на компанию налагают серьезные штрафы. Проблема у нас в том, что в связи с военными операциями в России не поступают соответствующие документы. Пока политическая ситуация не урегулирована, порядка тоже не будет, - говорит представитель партнерства.

Заказчик обратился в нефтяные компании с письмом, разъяснены форс-мажорные обстоятельства и предприняты меры к прощению штрафов.

Предприниматель Дмитрий Клинчев заявил, что возникла проблема по развитию морского туризма. В целях строительства прибрежной инфраструктуры для реализации проекта исполнительными органами не решен вопрос предоставления земельного участка в долгосрочную аренду. Получается, что получение разрешения на каждый выход судна в море, применение установленных требований к крупнотоннажному флоту к маломерным туристским судам затруднено.

После встречи с предпринимателями уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов и заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Остемиров встретились с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Проблемы мангистауских бизнесменов передали главе области. На местном уровне вопросы будут решены положительно.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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