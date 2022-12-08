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Опубликовано: Сегодня, 19:12

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Мангистауские спортсмены привезли 36 медалей с Кубка РК по таеквон-до GTF

Воспитанники Федерации Мангистауские спортсмены заняли 36 медалей на Кубке Республики Казахстан «Oral Open 2022» среди мужчин и женщин в Уральске, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
За Кубок РК, проходивший 2-4 декабря, в борьбу вступили почти 600 спортсменов из всех регионов страны. Спортивную честь Мангистауской области защищали 36 спортсменов, выступавшие в категориях среди молодежи и взрослых.

Последние привезли домой пять медалей, включая две золотые – они на счету Гизата Тажмагамбетова и Рахимжана Мизамбаева. Серебряным призером стал Диас Кемаладин, а «бронзу» добыли Рустем Жумажан и Саттигул Абитов.

Еще больше копилку наград пополнила молодежь, которая завоевала 15 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

По словам президента и тренера Глобальной федерации таеквон-до (GTF) Саттигула Абитова, на сегодняшний день по ГТФ количество занимающихся в области составляет около 600. Имеются тренажерные залы в Актау и Мунайлинском районе.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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