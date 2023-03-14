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Опубликовано: Сегодня, 12:16

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Коллектив «Казахконцерт» выступает в Мангистау

О концертах и гастрольных турах коллектива «Казахконцерт» имени Розы Баглановой рассказали его представители на выездном брифинге, организованном Центром общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Реализация проекта государственной концертной организации «Казахконцерт имени Розы Баглановой» «Ел бірлігі - жаңа Қазақстан» рассчитана на 2022-2025 годы, и будет проходить поэтапно по инициативе Министерства культуры и спорта при поддержке местных исполнительных органов областей.

- Солисты «Казахконцерта» выступят с номерами перед жителями 28 районов, 29 моногородов, 20 областных центров. Они посетят Мангистаускую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую области, ряд районов и населенных пунктов. Данный проект реализуется в соответствии с поручением главы государства, он стартовал в 2022 году и направлен на всестороннее развитие моногородов, - пояснил директор по творчеству государственной концертной организации «Казахконцерт» Имени Розы Баглановой Серик Нурмолдаев.

Он подчеркнул, что основная цель проекта заключается в обеспечении доступности культурных ценностей для жителей региона, поддержке деятелей искусства и популяризации национального искусства.

В рамках данного проекта в городах Жанаозен и Актау состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля «TURAN» в составе коллектива «Казахконцерт». Всего же в Мангистауской области запланировано более десятка концертов.

- 13 марта солисты «Казахконцерта» и артисты других ансамблей выступили в историко-культурном комплексе «Отпан-тау» на празднике Амал. Свое творчество зрителям подарили артисты казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы» и фольклорно-этнографического ансамбля «TURAN». Здесь же выступали местные артисты, - рассказала солистка государственной концертной организации «Казахконцерт» Имени Розы Баглановой Раушан Оразбаева.

Кроме того, ансамбль «Астана сазы» 14 марта выступит в Мунайлинском районе, 15-го его творчеством насладятся уже жители Актау – концерт пройдет в областной филармонии им. М. Оскинбаева. А 16-17 марта артистов ждут на нефтяных месторождениях «Каламакас» и «Каражанбас». До Бейнеу артисты доберутся 18 марта, концерт пройдет в районном Доме культуры.

- Впервые на горе Отпан в Мангистау прозвучат новые кюи ансамбля «Астана сазы» - «Заман» и «Арнау». Артисты также порадуют зрителей произведениями западной региональной школы музыкального искусства, - поделился на выездном брифинге в универсальной библиотеке имени К. Сыдиыкова менеджер Казахского Государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы» Мадияр Малдыбаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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