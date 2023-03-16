Жилые массивы в пригороде Актау подключат к центральной канализации

В селе Умирзак проживает более семи тысяч человек. Село делится на четыре жилых массива: Умирзак, Приморский, Рауан и Приозерный.Одним из наиболее важных аспектов развития села Умирзак является вопрос обеспечения жителей центральными коммуникациями.Все четыре жилых массива в селе Умирзак обеспечены централизованными коммуникациями, в том числе сетями водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, за исключением водоотведения (канализации). Централизованными линиями водоотведения обеспечен только жилой массив Приморский.Для подключения линий водоотведения села Умирзак к магистральной линии разработан проект, который находится на стадии согласования. После процедуры согласования и прохождения экспертизы проект будет реализован. Таким образом, все дома в селе Умирзак будут подключены к центральной канализации.Стоит отметить, что жители ранее высказывали недовольства по поводу работы общественного транспорта. Речь шла о нехватке автобусных остановок и нарушении интервалов движения. В связи с этим планируется увеличить количество автобусов и остановок.Аким Мангистауской области отметил, что обновление автобусного парка стало возможным благодаря программе по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами.- Как вы знаете, мы начали обновлять автобусный парк. Эта работа будет продолжена. До конца 2023 года при поддержке СПК «Каспий» будет закуплено 120 комфортабельных автобусов для городских и районных маршрутов. Уверен, что это поможет улучшить ситуацию с пассажироперевозками. Новые автобусы будут оснащены видеонаблюдением, мультимедиатабло, также в них будет установлено оборудование для безналичной оплаты проезда. Кроме того, в этих автобусах имеется интеллектуальная система для помощи водителю, чтобы избежать возможные ДТП. Безопасность пассажиров всегда ставится на первое место, - объяснил Нурлан Ногаев.Стоит отметить, что сельчане во время встречи также подняли вопросы экологии, посетовали на нехватку врачей, благоустройство, вывоз мусора, нехватку парковочных зон, бесконтрольный выпас скота.После окончания встречи с населением глава региона провел личный прием граждан.