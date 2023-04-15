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Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 161

Имам мечети «Әл-Хаким» в селе Кызылтобе обратился к жителям Мангистау

Главный имам мечети «Әл-Хаким» в селе Кызылтобе Мунайлинского района Айгабыл Даудханулы призвал жителей региона к спокойствию и миру.

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- Вы прекрасно понимаете сложившуюся ситуацию в стране. Случай в Жанаозене, а до этого январские события… Страну охватила паника, молодежь требует работу, пошла на поводу провокаторов. Эти события отняли покой общества, чуть не дошло до революции.
Бог миловал и спас нас. Поэтому пусть в стране царят тишина и спокойствие.

В священный месяц Рамадан будем вместе, будем сплоченными, будем едиными в сохранении стабильности и спокойствия! Мы всегда должны направлять молодежь на правильный путь, подсказывать нашему молодому поколению, нашим детям, которые идут по нашим стопам, чтобы они стороной обходили подобные ситуации, не противостояли правительству, держались подальше от проблем, которые наносят ущерб нашей стране, - заключил имам.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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 motor (Посетители) Сегодня, 10:43
Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды- деген екен атам Казак.Осы имекендер оз жагдайларын жасап алып, карын ток-бале жок-деп, токалдарынын конил куйлерин тузеп, бизде бари-бари жаксы дегиш екендер.
 
 

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