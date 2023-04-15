Имам мечети «Әл-Хаким» в селе Кызылтобе обратился к жителям Мангистау

- Вы прекрасно понимаете сложившуюся ситуацию в стране. Случай в Жанаозене, а до этого январские события… Страну охватила паника, молодежь требует работу, пошла на поводу провокаторов. Эти события отняли покой общества, чуть не дошло до революции.Бог миловал и спас нас. Поэтому пусть в стране царят тишина и спокойствие.В священный месяц Рамадан будем вместе, будем сплоченными, будем едиными в сохранении стабильности и спокойствия! Мы всегда должны направлять молодежь на правильный путь, подсказывать нашему молодому поколению, нашим детям, которые идут по нашим стопам, чтобы они стороной обходили подобные ситуации, не противостояли правительству, держались подальше от проблем, которые наносят ущерб нашей стране, - заключил имам.