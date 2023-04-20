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Опубликовано: Сегодня, 09:33

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Заявление ДЧС Мангистау о фейковом видео раскопки газовых труб в Жанаозене

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сделала заявление о распространяемом в социальных сетях фейковом видео.

Иллюстративное фото
- В социальных сетях 19 апреля 2023 года распространяется видеоматериал с места осмотра взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Жанаозен по адресу: 2 микрорайон, 51 дом, имевший место 17 апреля, где специалистами и экспертами проводится осмотр происшествия путем раскопки газовых труб с дальнейшим утечкой газа с места раскопок. Обращаем ваше внимание, что указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из нескольких этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК. Убедительно просим граждан пользоваться информацией только из официальных источников,- заявляют в ведомстве.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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