Заявление ДЧС Мангистау о фейковом видео раскопки газовых труб в Жанаозене

- В социальных сетях 19 апреля 2023 года распространяется видеоматериал с места осмотра взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Жанаозен по адресу: 2 микрорайон, 51 дом, имевший место 17 апреля, где специалистами и экспертами проводится осмотр происшествия путем раскопки газовых труб с дальнейшим утечкой газа с места раскопок. Обращаем ваше внимание, что указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из нескольких этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК. Убедительно просим граждан пользоваться информацией только из официальных источников,- заявляют в ведомстве.