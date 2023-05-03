В Актау завершилось республиканское первенство по ушу

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В соревнованиях принимали участие порядка 400 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской,Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, Мангистауской областей, а также из области Жетысу и Северного Казахстана.Спортивную честь нашего региона защищали 77 воспитанников областной федерации по ушу. В общей сложности они завоевали 91 медаль: 50 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых.В командном зачёте на третьем месте оказались представители Актюбинской области, на втором – Алматинской, тройку лидеров возглавила Мангистауская область.По словам Натальи Никоновой, старшего тренера области по ушу таолу, на соревнованиях прошёл отбор спортсменов для участия в чемпионате Азии, который пройдёт в августе в Макао (Китай) и в чемпионате мира, который также запланирован на август в китайском Эмейшане.