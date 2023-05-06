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Опубликовано: Сегодня, 09:27

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Нурлан Ногаев: Проблема безопасности на дорогах не решится камерами, нам нужно формировать культуру вождения

Согласно официальной статистике, в 2022 году произошло 448 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 108 человек. Число ДТП выросло на 57%, а число погибших - на 44%, такие данные озвучил Нурлан Ногаев.

Фото центра общественных коммуникаций
Наиболее распространенной причиной автомобильных аварий является превышение скорости. В связи с этим в этом году на дорогах Мунайлинского района и областного центра установят камеры «Сергек». Однако появление камер не гарантирует снижение смертности на дорогах, поэтому нужно формировать культуру вождения среди автомобилистов, заявил на встрече с членами общественного совета глава региона, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В Мангистау отмечается рост количества смертельных исходов в ДТП. В 2022 году на дорогах погибли 108 человек. По словам акима области Нурлана Ногаева, основная задача компетентных органов сейчас – принять именно те меры, которые позволят не допустить смертность на дорогах области.

В связи с этим в этом году на дорогах Мунайлинского района и областного центра запускают систему интеллектуального видеонаблюдения «Сергек»: будут установлено 1 138 камер видеонаблюдения. Стоимость проекта оценивается в 6,6 млрд тенге.

Несмотря на то, что скоростной режим на дорогах является одним из основных факторов ДТП, стоит также обратить внимание на состояние дорог.

В Мангистауской области в этом году продолжаются работы по реализации 13 переходящих проектов, охватывающих 238 километров дорог.

Кроме того, программой «Ауыл – ел бесігі» ведутся ремонт и строительство внутрипоселковых дорог сел Бейнеу, Курык, Сенек, Куланды, Бостан, Мунайшы, Даулет, Батыр, Баянды, Мангистау, Кызылтобе, Баскудык, Акшукур, Сайын Шапагатов, Шетпе и Умирзак.

Нурлан Ногаев: Проблема безопасности на дорогах не решится камерами, нам нужно формировать культуру вождения


Также стоит отметить, что в этом году в Мангистау для обновления автобусного парка города Актау закуплено 16 пассажирских автобусов, в результате чего автобусный парк города обновлен на 100%. Кроме того, в ноябре 2022 года на межрайонный маршрут №105 введено в эксплуатацию 12 пассажирских автобусов. В этом году эти работы будут проводиться в других районах области. Планируется закупить 140 современных автобусов для внутригородских и межрайонных маршрутов Актау.

- Статистические данные свидетельствуют о росте ДТП. За прошедший год погибли 108 человек, это большая цифра. Нами предпринимаются меры для предотвращения аварий: обновляется автобусный парк, ремонтируются дороги, а также устанавливаются камеры видеонаблюдения. Однако стоит признать, что даже эти меры не гарантируют снижение аварийности на дорогах, поэтому нам необходимо формировать культуру вождения. Ни для кого не секрет, что некоторые автомобилисты заведомо знают, где расположена камера видеонаблюдения, проезжая мимо нее, снова превышают скорость и создают риски для остальных участников движения. Прививать эту культуру можно, начиная с себя, проявляя нетерпимость ко всем правонарушениям. Отдельно стоит высказаться касательно качества ремонтных дорог. Глава государства неоднократно заострял свое внимание на усилении контроля за соблюдением стандартов при строительстве дорог. Эта работа должна быть на постоянном контроле у ответственных лиц, - отметил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что в региональном разрезе страны лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской области, однако есть проблема: дорожное покрытие разрушают многотонные грузовики, на недавно проложенных асфальтовых покрытиях образуются ямы и колдобины.

- Вес самосвалов превышает предельно допустимые нормы для нагрузки на асфальтовое полотно. Это приводит к быстрому разрушению построенных дорог. Поэтому эффективность затраченных средств и качество дороги будут находиться под строгим контролем. Для этого в этом году за счет средств местного бюджета мы получим четыре передвижных поста транспортного контроля, оснащенных современным оборудованием. Однако отследить все будет невозможно. Поэтому призываю всех, кто увидит перегруженные самосвалы на дороге, фотографировать и отправлять фото с госномером в полицию. Важно, чтобы гражданское общество активно принимало участие в сохранении порядка и обеспечении безопасности на дорогах, по которым ездите вы сами и ваши друзья, родственники, - добавил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 3 )

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  • ЛШП
  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:13
нам нужно формировать культуру вождения

Это уже в автоцон, где выдают водительские удостоверения всем подряд.
 
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  • Космос
  • svetofor
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:48
В формировании культуры безопасности большое значение играет Лидерство и неизбежность наказания даже за малые проступки -"Теория разбитых окон" в помощь. Камеры это всего лишь инструмент контроля, составляющая неизбежности наказания.
Также, давно пора создать ресурс для свободного выкладывания видео с регистраторов, пусть общество делает свой вклад и тем самым формирует культуру.

Ну и лидерство, нужно начать с самих полицейских, сотрудников акимата и иных чиновников, если будет подаваться плохой пример, то грош цена всем мероприятиям, а для этого неизбежность наказания должны распространяться на всех, в том числе на самих госслужащих и более того с них должен быть двойной спрос, даже за то что проехал мимо нарушения, к примеру припаркованных ТС под знаком как возле Айдына, Грин парка, военкомата и т.д. В общем работать надо и быть лидером на примере всегда, а не показухой заниматься типа как перевели старушку которая нарушает ПДД и прочие, вот и работайте г-н. Аким, в Ваших полномочиях и правах встряхивать всех местных лидеров, покажите на деле что Вы верны своим заявлениям, и народ поддержит тогда. Мир всем!
 
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  • Dondon
  • Космос
 svetofor (Посетители) Сегодня, 12:40
Да культура на дорогах патавая, очень много машин! Хочу ещё отметить, парковаться не где!!! Особенно бесит то, что некоторые водители, ну как их помягче назвать...Бараны... ставят авто как попало, занимают по два парковачных места. Я так понял их девиз....Мне плевать на всех паркуюсь как хочу !!!
 
 

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