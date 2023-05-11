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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 19:07

Просмотров: 842

В Актау обсудили тему защиты иностранных туристов

На отраслевом совете по торговле и туризму при Палате предпринимателей Мангистауской области был поднят вопрос о сохранении безопасности туристов в купальный сезон. Данная тема актуальна накануне купального сезона, к которому готовятся в регионе, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей.

фото центра общественных коммуникаций
Отмечено, что для купания и отдыха на Каспийском море из разных уголков мира в Мангистаускую область съезжаются туристы. По этой причине прошла встреча заинтересованных органов, на которой обсудили безопасность туристов.

Председатель отраслевого совета Сергей Ворожейкин отметил необходимость пересмотра проекта приказа министра по чрезвычайным ситуациям РК "Об утверждении правил безопасности на водоемах".

В Актау обсудили тему защиты иностранных туристов


-На базах отдыха следует установить полицейские и медицинские стационарные посты. Необходимо пожарное депо, ведь в районе баз отдыха нет ни одного такого объекта. В прошлом году при оперативном реагировании на звонки от населения был поднят вопрос организации стационарного поста полиции в районе баз отдыха. Люди не знают, куда обращаться во время происшествий на воде. Необходима активная информатизация или организация координационного центра,- говорит Ворожейкин.

По словам руководителя Ассоциации туризма Мангистауской области Тимура Абдыкаримова, патрулирование побережья сотрудниками ЧС существенно помогает безопасности.

- Но информации о его графике, времени начала и окончания, а также о патрулируемых участках нет. Как мы управляем транспортными средствами, не имеющими прав на плавание? Есть те, кто занимается массовым бизнесом на скутерах. Как с этим бороться? Нужны информационные видеоролики и фотографии, объясняющие ответственность. Далее дети до 12 лет должны находиться на море под присмотром взрослых, - считает глава Ассоциации туризма региона.

И. о. начальника Управления гражданской обороны ДЧС по Мангистауской области Райымбек Тумангалиев рассказал, что на постоянной основе через СМИ проводится разъяснительная работа с владельцами баз отдыха.

- Дежурство в купальный сезон проводится силами ДЧС и местной полицейской службы совместно ежедневно на запрещенных и опасных участках, - проинформировал Тумангалиев.

По городу определено два запрещенных участка. Это район памятника Тарасу Шевченко и канал Шора. Там организовано круглосуточное дежурство, уточнил он.

Директор ТОО "Турист" Евгения Слюсарева попросила обратить внимание на безопасность туристов не только на воде, но и на туристов, которые теряются, путешествуя по региону. В основном это иностранные туристы, путешествующие самостоятельно, без карт.

На совещании также был задан вопрос о квалификации специалистов для оказания первой медицинской помощи туристам. По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизады Дуйсенбаевой, туристам на платной основе оказывается медицинская помощь.

На совещании были затронуты различные вопросы предпринимателей по санитарно - гигиенической системе, вопросу озера Караколь, проведению разъяснительной работы по технике безопасности на воде Инспекцией транспортного контроля.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 3 )

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  • GIBSON.SG
 Lite (Посетители) Сегодня, 01:21
Туристов никто не любит, любят только их деньги.

Да и нормальные люди сюда на отдых не поедут. Если официант в большинстве заведений смотрит на тебя как на фекалии, при этом ты местный, то что говорить о туристах? А повальная антисанитария и отсутствие работы СЭС добьют рано или поздно все мечталки про туризм.
 
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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 00:03
Сначала нужно порядок в миграционной полиции навести! Некоторые сотрудники выражают явную неприязнь к иностранным туристам. Бездоказательно, на словах, обвиняя иностранцев в криминальных наклонностях. Это называется профдеформация. Во всех приезжих видеть "шпиёнов, Агентов, преступников, и нарушителей границы". У нас что, этику чиновников и сотрудников гос.органов отменили? Кто-нибудь контролирует это?

Второй момент: попадая в наш прекрасный город турист расслабляется, море, закаты, Бозжыра, святые места, дни пролетают незаметно, всё прекрасно, время уезжать обратно домой... и тут бац - вы просрочили пребывание в нашей прекрасной стране!
Турист говорит: "хорошо, это моя вина, признаю, как мне оплатить штраф?".
И тут начинается самое интересное! Просто оплатить сумму штрафа нельзя! Туристу нужно самому как-то где-то нанять адвоката, а если турист не владеет казахским или русским языками, то нужно ещё и самому найти где-то переводчика. Далее будет суд. Судья вынесет решение, и только после этого можно оплатить штраф и спокойно уехать. И всё это не за один день, дня 3-4 тянется. Неужели нельзя зафиксировать суммы штрафа, взависимости от количества просроченных дней прибывания? И чтобы человек мог на месте(аэропорт, вокзал) через кассу банка оплатить и уехать?

Безопасность прежде всего, но необходимо и такие вопросы поднимать.
 
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Космос (Посетители) Вчера, 19:55
Почему только туристы? Безопасность обязаны вы обеспечивать всем людям, равнозначно, хоть туристам, хоть не туристам... ;)
Есть у нас Законы в области безопасности гражданского населения, там нет разделения турист-не турист!
 
 

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