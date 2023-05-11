В Актау обсудили тему защиты иностранных туристов

Отмечено, что для купания и отдыха на Каспийском море из разных уголков мира в Мангистаускую область съезжаются туристы. По этой причине прошла встреча заинтересованных органов, на которой обсудили безопасность туристов.Председатель отраслевого совета Сергей Ворожейкин отметил необходимость пересмотра проекта приказа министра по чрезвычайным ситуациям РК "Об утверждении правил безопасности на водоемах".-На базах отдыха следует установить полицейские и медицинские стационарные посты. Необходимо пожарное депо, ведь в районе баз отдыха нет ни одного такого объекта. В прошлом году при оперативном реагировании на звонки от населения был поднят вопрос организации стационарного поста полиции в районе баз отдыха. Люди не знают, куда обращаться во время происшествий на воде. Необходима активная информатизация или организация координационного центра,- говорит Ворожейкин.По словам руководителя Ассоциации туризма Мангистауской области Тимура Абдыкаримова, патрулирование побережья сотрудниками ЧС существенно помогает безопасности.- Но информации о его графике, времени начала и окончания, а также о патрулируемых участках нет. Как мы управляем транспортными средствами, не имеющими прав на плавание? Есть те, кто занимается массовым бизнесом на скутерах. Как с этим бороться? Нужны информационные видеоролики и фотографии, объясняющие ответственность. Далее дети до 12 лет должны находиться на море под присмотром взрослых, - считает глава Ассоциации туризма региона.И. о. начальника Управления гражданской обороны ДЧС по Мангистауской области Райымбек Тумангалиев рассказал, что на постоянной основе через СМИ проводится разъяснительная работа с владельцами баз отдыха.- Дежурство в купальный сезон проводится силами ДЧС и местной полицейской службы совместно ежедневно на запрещенных и опасных участках, - проинформировал Тумангалиев.По городу определено два запрещенных участка. Это район памятника Тарасу Шевченко и канал Шора. Там организовано круглосуточное дежурство, уточнил он.Директор ТОО "Турист" Евгения Слюсарева попросила обратить внимание на безопасность туристов не только на воде, но и на туристов, которые теряются, путешествуя по региону. В основном это иностранные туристы, путешествующие самостоятельно, без карт.На совещании также был задан вопрос о квалификации специалистов для оказания первой медицинской помощи туристам. По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизады Дуйсенбаевой, туристам на платной основе оказывается медицинская помощь.На совещании были затронуты различные вопросы предпринимателей по санитарно - гигиенической системе, вопросу озера Караколь, проведению разъяснительной работы по технике безопасности на воде Инспекцией транспортного контроля.