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Опубликовано: Вчера, 19:24

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В Мангистауской полиции работают более 30 пар

Всего в департаменте полиции Мангистауской области и подведомственных ему городских и районных отделах полиции работают более 30 семейных пар, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Хотя оба являются полицейскими, сферы деятельности у них различаются. Так, глава одной семьи может работать в сфере криминальной полиции, а супруга может трудиться в центре наблюдения за камерами. У каждой пары есть своя история любви. В рамках правоохранительной деятельности немало пар, которые знакомятся, работают вместе и заводят семьи.

Полицейская пара отличается от других семейных пар тем, что они не только заботятся о семейном комфорте и теплом очаге, а также вместе решают бытовые вопросы, но и выполняют сложную и тяжелую работу. Дети пар, выросших в такой семье, также растут в строгой дисциплине и патриотизме, стремлении к верности Родине.

- Семья - это среда, где царит уважение, благополучие. Семья - основа сильного государства. Мангистауские полицейские поздравляют всех казахстанцев с 15 мая - Международным Днём семьи. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.




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В Мангистауской полиции работают более 30 пар


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