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Опубликовано: Вчера, 22:30

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В Актау прошёл Форум одарённых школьников

16 июня состоялся Форум одарённых учащихся области с участием главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В Форуме приняли участие призёры научно-творческих республиканских конкурсов и победители республиканских, президентских, международных олимпиад, призёры международного первенства по робототехнике, учителя и родители одарённых учащихся, руководители организаций образования и государственных органов.

Всего во встрече приняли участие более 160 учеников школ области. В этом году они завоевали более 80 медалей на международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. Из них 35 медалей завоёваны на республиканской предметной олимпиаде. В республиканском конкурсе команда Мангистауской области признана победителем в номинации «Лучшая олимпийская команда - 2023».

- Время, в которое мы живём, интересное и волнующее. Это время молодых, конкурентоспособных, энергичных, талантливых, активных людей, которые принимают на себя ответственность за судьбу своей страны. В своём выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что одной из главных задач, стоящих перед нашей страной, является воспитание здорового, сознательного, образованного поколения с большим интеллектом и широкими научно – культурными взглядами. В этой связи в регионе положительные результаты показывает работа по повышению интереса учащихся к знаниям, приобщению к науке, содействию становлению личности в обществе, рациональному использованию информационных и коммуникативных технологий, развитию их творчества. Образованные и талантливые ученики - тому подтверждение. Пусть юные выпускники, окончившие школу, добьются успеха! Желаю всем доброго пути! - поздравил собравшихся аким области Нурлан Ногаев.

Ученики рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, а также поблагодарили за поддержку талантливой молодежи и возможность развиваться.

Все дети от акима области получили памятные подарки, благодарственные письма и денежные сертификаты.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау прошел Форум одаренных школьников


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