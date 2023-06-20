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Опубликовано: Сегодня, 14:31

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В прошлом году четыре предпринимателя получили гранты от государства

В 2022 году четыре мангистауских предпринимателя получили грант в размере 5 млн тенге от государства. Эти средства они вкладывают в развитие своего бизнеса, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Основная цель предоставления государственного гранта - ликвидация безработицы. Предприниматели, получившие грант, не только получают работу сами, но и помогают трудоустроиться другим гражданам. По словам Багдата Куандыка, руководителя отдела планирования, государственных услуг управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, данный грант может получить любой предприниматель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, сроком не более трёх лет.

- Предпринимателям, получившим грант, даётся полгода, чтобы начать свой бизнес. В течение 18 месяцев со дня открытия предприятия ведётся мониторинг с целью отслеживания того, идёт ли работа на постоянной основе. Когда будет выделен грант, члены комиссии будут уделять особое внимание предпринимателю, обладающему уникальной, новаторской, свежей идеей, - сказал Багдат Куандык.

По словам спикера, каждый предприниматель, получивший грант, сегодня трудоустроил несколько человек. В числе обладателей гранта - 28-летний житель Актау Абай Сапар. Он занимается выращиванием шампиньонов. По словам предпринимателя, для всхода семян и сбора полного урожая требуется около 60-70 дней.


В прошлом году четыре предпринимателя получили гранты от государства


- Основными потребителями являются жители города Актау, магазины, рестораны и заведения общественного питания. Сегодня моя профессия налажена, в будущем планирую выращивать и поставлять потребителю другие виды грибов. Эта профессия является для меня дополнительным источником дохода. У меня есть цель увеличить мощность. Кроме того, я обеспечил работой двух человек, - сказал Абай Сапар.

Ещё одна предпринимательница, получившая грант от государства - Раушангуль Куандыкова. Она занимается обработкой овечьей шерсти, а затем изготавливает различные сувениры. С её слов, ежемесячно ей удаётся продавать до 500 сувениров.

В прошлом году четыре предпринимателя получили гранты от государства



- Зачастую мы видим, что овечья и верблюжья шерсть утилизируется, её не используют. Поэтому первой пришла в голову идея обработки шерсти. Далее я обратилась в Национальную палату предпринимателей «Атамекен», подготовилаа документы и защитила свой проект. Получив средства, я сразу приступила к работе. В настоящее время в селе Курык Каракиянского района я развиваю свою профессию через социальные сети, - сказала Раушангуль Куандыкова.

В числе обладателей гранта – жительница Актау Жулдыздай Токсанкызы, занимающаяся производством козьего молока. Сегодня в Мунайлинском районе функционирует её собственный цех. Здесь трудятся три человека. По словам Жулдызай, они получают от коз до 15 литров молока в день.

- Коз доят в селе Жынгылды ежедневно в утренние часы. Мы выращиваем для них корм. Молочная продукция реализуется в Актау и Мунайлинском районе. Я благодарна государству, которое дало мне возможность заниматься такой профессией. Конкурс грантов прошёл очень честно. Государство оказывает предпринимателям поддержку на высоком уровне, - сказала Жулдызай Токсанкызы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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