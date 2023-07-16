В Актау прошла ярмарка вакансий для молодежи

По словам Абзала Марата, председателя Мангистауского областного филиала МК «Жастар Рухы» партии Аmanat, данное мероприятие организовано с целью оказания поддержки безработным гражданам в возрасте от 14 до 35 лет.



- Рынок труда - одна из отраслей, которая напрямую влияет на социальный потенциал нашего государства. Аналогичные мероприятия проводятся по всей стране. В целях охвата населения информацией о проведении ярмарки мы использовали систему таргет в социальных сетях, - сказал Абзал Марат.



Нургуль Жеткизгенова, руководитель Единого контакт-центра «109» Мангистауской области, одна из тех, кто ищет сотрудников. Она рассказала, что в учреждение требуются операторы.



- В соответствии с требованиями граждане предоставили свои резюме. Желающие трудоустроиться в наш центр должны знать два языка. Жители области смогут узнать полезную информацию на странице Mangystau109 в Instagram, - сказала Нургуль Жеткизгенова.



По словам организаторов, в регионе не хватает специалистов в сфере здравоохранения, культуры, IT.