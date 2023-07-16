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Опубликовано: Сегодня, 18:16

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В Актау прошла ярмарка вакансий для молодежи

В рамках ярмарки около 50 владельцев малых, средних и крупных предприятий предложили соискателям вакансии, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам Абзала Марата, председателя Мангистауского областного филиала МК «Жастар Рухы» партии Аmanat, данное мероприятие организовано с целью оказания поддержки безработным гражданам в возрасте от 14 до 35 лет.

- Рынок труда - одна из отраслей, которая напрямую влияет на социальный потенциал нашего государства. Аналогичные мероприятия проводятся по всей стране. В целях охвата населения информацией о проведении ярмарки мы использовали систему таргет в социальных сетях, - сказал Абзал Марат.

Нургуль Жеткизгенова, руководитель Единого контакт-центра «109» Мангистауской области, одна из тех, кто ищет сотрудников. Она рассказала, что в учреждение требуются операторы.

- В соответствии с требованиями граждане предоставили свои резюме. Желающие трудоустроиться в наш центр должны знать два языка. Жители области смогут узнать полезную информацию на странице Mangystau109 в Instagram, - сказала Нургуль Жеткизгенова.

По словам организаторов, в регионе не хватает специалистов в сфере здравоохранения, культуры, IT.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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