Кочующий пленэр: художники Мангистау организовали арт-экспедицию, посетив семь регионов Казахстана





Участники на внедорожниках посетили семь регионов страны, чтобы собрать материалы о состоянии объектов культуры. Объединенные единым замыслом, художники из Мангистау путешествовали по маршруту, включавшим в себя такие пункты, как «Отпан тау - Сарайшык - Бокей орда - Коркыт ата - Ходжа Ахмет Яссауи - Комплекс реликвий». В объективе мастеров своего дела - памятники истории и архитектуры, музеи, природа регионов.В состав экспедиции вошли художники Тынышбек Балтабаев - член союза Актауских художников, художники Аймұрат Танатов, Дәурен Аралбаев, Асхат Нұрмұханов, Азамат Күреғұлов, Жәнібек Сүйінбеков, студенты колледжа искусств Айтолқын Сандешова, Сымбат Берікқызы, Аружан Қуат, а также видеограф Нуркен Тажибай. Один из участников экспедиции Аймурат Танатов отметил, что картины - верный способ вызвать у публики интерес к сохранению природы и национальной идентичности.- В ходе экспедиции мы посетили Сарайшык - самый загадочный город в казахской истории. Также мы посетили могилы Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова - важных фигур в истории Казахстана. Посчастливилось увидеть село Иргиз в Актюбинской области, где 175 лет назад находился с экспедицией Тарас Шевченко. Посетили заповедник Аксу-Жабагылы, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, мавзолей Жошы хана. В каждой локации, где мы останавливались, мы писали этюды. Для меня, как художника, эта поездка стала отличной возможностью прикоснуться к нашей истории, - отметил Аймурат Танатов.В рамках экспедиции были организованы мастер-классы профессиональных художников Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областей. Они прошли в историко-мемориальном комплексе «Хан ордасы Сарайшык» Атырауской области, в историко-музейном комплексе «Бокей Орда» Западно-Казахстанской области, в мавзолее «Коркыт ата» Кызылординской области, в историко-мемориальном комплексе «Азрет Султан» Туркестанской области, в историко-мемориальном комплексе «Жошы хан» Улытауской области, а также в комплексе реликвий.Известный в Мангистау видеооператор Нуркен Тажибай рассказал, что является опытным путешественником. По его словам, экспедиция «Отпантаудан - Улытауға» стала для него уникальной по ряду причин.- Путешествовать с художниками – это удивительный опыт, который отличается от обычных поездок с друзьями или туристами. Художникам требуется время и вдохновение, чтобы передать увиденное на холсте. Процесс рисования чарует и захватывает. Мне очень понравилась поездка в Улытаускую область, особенно Жезказган. Надеюсь, что наши люди будут стремиться ознакомиться с нашей культурой и наследием намного активнее, чем мы можем представить, - высказался Нуркен Тажибай.Абылкаир Байпаков, руководитель управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, подчеркнул, что проведение таких мероприятий даёт уникальную возможность обменяться опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, узнать казахскую культуру и внести вклад в развитие туризма.Как результат пленэр-гастролей, ожидается организация выставки произведений мангистауских художников в Астане, запланированной на осень.