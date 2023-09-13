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Опубликовано: Сегодня, 17:59

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АО «СПК Каспий» выплатило дивиденды в размере 176 миллионов тенге в бюджет Мангистауской области

Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось заседание совета директоров АО «СПК Каспий». На собрании обсуждались ключевые вопросы, в том числе План развития АО «СПК «Каспий» на 2019-2023 годы и отчет об исполнении работ за 2022 год, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Следует отметить, что в этом году АО «СПК Каспий» впервые с момента своего образования выплатило дивиденды в размере 176 миллионов тенге в областной бюджет.

Аким области Нурлан Ногаев отметил, что основной целью СПК является увеличение благосостояния населения региона путем привлечения инвестиций и реализации правительственных и региональных инициатив. Он также отметил, что благодаря пересмотру кризисных активов достигнута положительная динамика в развитии компании.

СПК – это институт развития, который занимается привлечением инвестиций. За 2022 год в Мангистау были реализованы инвестпроекты на 1 444,4 млн. тенге. Задача на 2023 год – увеличить эту сумму до 14,4 млрд. тенге. Сегодня мы видим, что корпорация впервые продемонстрировала положительный экономический эффект. Необходимо всегда помнить, что социально-предпринимательские корпорации это институты развития. Они не должны конкурировать с бизнесом, а должны быть двигателями развития, способствующими повышению конкурентоспособности региона, - отметил Нурлан Ногаев.


Социально-предпринимательские корпорации (СПК) - это организации, которые занимаются предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основным отличием СПК от коммерческих корпораций является то, что полученная прибыль реинвестируется в реализацию социальных и экономических инициатив населения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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