АО «СПК Каспий» выплатило дивиденды в размере 176 миллионов тенге в бюджет Мангистауской области

СПК – это институт развития, который занимается привлечением инвестиций. За 2022 год в Мангистау были реализованы инвестпроекты на 1 444,4 млн. тенге. Задача на 2023 год – увеличить эту сумму до 14,4 млрд. тенге. Сегодня мы видим, что корпорация впервые продемонстрировала положительный экономический эффект. Необходимо всегда помнить, что социально-предпринимательские корпорации это институты развития. Они не должны конкурировать с бизнесом, а должны быть двигателями развития, способствующими повышению конкурентоспособности региона, - отметил Нурлан Ногаев.

Следует отметить, что в этом году АО «СПК Каспий» впервые с момента своего образования выплатило дивиденды в размере 176 миллионов тенге в областной бюджет.Аким области Нурлан Ногаев отметил, что основной целью СПК является увеличение благосостояния населения региона путем привлечения инвестиций и реализации правительственных и региональных инициатив. Он также отметил, что благодаря пересмотру кризисных активов достигнута положительная динамика в развитии компании.Социально-предпринимательские корпорации (СПК) - это организации, которые занимаются предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основным отличием СПК от коммерческих корпораций является то, что полученная прибыль реинвестируется в реализацию социальных и экономических инициатив населения.