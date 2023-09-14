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Опубликовано: Сегодня, 15:23

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Нурлан Ногаев провёл встречу с послом США в Казахстане

Внешнеторговый оборот Мангистау с США за первое полугодие 2023 года заметно вырос, увеличившись почти в 5 раз. Об этом стало известно в ходе встречи Нурлана Ногаева с делегацией, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Казахстан Дэниелом Натаном Розенблюмом, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
Во время встречи стороны обсудили не только экономический рост, но и перспективы развития зеленой энергетики, социально-экономический потенциал региона, вопросы связанные с развитием и поддержкой Транскаспийского транспортного маршрута.

Нурлан Ногаев провёл встречу с послом США в Казахстане


США играют важную роль во внешнеторговых отношениях Мангистауской области, и этот рост отражается в общем объеме товарооборота, включая импорт, такие как автозапчасти, оборудование для промышленности, бытовая техника и мобильные телефоны.

В Мангистауской области зарегистрировано 15 предприятий с американским участием в различных отраслях экономики.

Нурлан Ногаев провёл встречу с послом США в Казахстане


- Мы рады приветствовать вас в Мангистау и надеемся, что наша встреча станет отправной точкой для успешной реализации различных проектов. Мангистау – это один из ведущих и значимых регионов Казахстана, который вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны и граничит с пятью другими странами. Уникальный природный комплекс Мангистауской области определяет приоритетные направления развития экономики, такие как нефтегазодобыча, нефтесервис, обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, туризм и возобновляемая энергетика. Мангистау традиционно является промышленным регионом, где добывается примерно четверть нефти Казахстана. Ежегодно в регионе добывается до 17 миллионов тонн нефти, что составляет 20% всей нефти в Казахстане. Горнодобывающая промышленность доминирует в экономике региона, составляя более половины ВРП и более 80% от общего объема промышленности. Кроме того, развитие сельского хозяйства играет важную роль в региональной экономике, с фокусом на перспективных отраслях, таких как верблюжье хозяйство, строительство теплиц, рыбоводство и выращивание люцерны. Мы всегда готовы поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. Еще раз добро пожаловать, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


Членов делегации, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом США, привлекли уникальные природные ресурсы региона, его доступ к Каспийскому морю, разнообразие ландшафтов и наличие сакральных памятников общенационального значения, что сделало Мангистау одним из десяти важнейших туристических направлений Казахстана.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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