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Опубликовано: Сегодня, 09:52

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В Мангистау прошел Международный конгресс женского предпринимательства

Событие представляло собой крупнейшую диалоговую площадку для обсуждения роли женщин в развитии экономики Казахстана, и завершилось подписанием ряда соглашений и меморандумов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В первой части конгресса участники приняли участие в панельной сессии, где выступили эксперты и бизнес-лидеры как из Казахстана, так и из-за границы, включая постоянного координатора ООН в РК Микаэлу Фриберг-Стори и чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РК Монику Иверсен.

Во второй части конгресса активно обсуждались вопросы, связанные с женщинами-предпринимателями и мерами поддержки, предоставляемыми им. Среди выступающих были председатель Конституционного Суда РК Эльвира Азимова, председатель Президиума ОЮЛиИП «Национальная ассоциация женщин предпринимателей Казахстана «ASMAR» Лаззат Рамазанова, а также Сауле Салихова, председатель Альянса женских региональных инициатив западных областей Казахстана «ORTAQ», вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов, вице-президент регионального менеджера Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош и д.р.

Выставка товаров и услуг «Made in Mangystau» от местных предпринимателей также была важным элементом конгресса, где презентовали современные национальные ковры, текстиль, молодежную одежду и уникальные товары от женщин из сельских районов, производимые на принципах кооперации.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул рост активности женщин-предпринимателей, а также отметил, что они играют важную роль в экономике Казахстана.

- Следует отметить, что наш регион является лидером по рождаемости в республике. Однако мы видим, что женщины из Мангистау стремятся к самореализации не только в семейной сфере, но и в мире бизнеса. Цифры говорят сами за себя - более 64% предпринимателей в нашем регионе - женщины, каждая из них вносит значительный вклад в экономику Мангистау. Многие из них успешно совмещают предпринимательскую деятельность с материнством. Это обнадеживающая тенденция, так как мы двигаемся в направлении общества, где гендерное равенство – не пустой звук, а реальность, где у женщин равные права с мужчинами. Хочу также выделить проект Александры Григоловой, нашей соотечественницы. Она со своим супругом не только приняла участие в международном конкурсе сыров во Франции, но также заслужила серебряные и бронзовые медали среди 1400 представителей этой отрасли. Ее усилия позволили мангистауской ферме «Жеті лақ» вступить в международную гильдию сыроделов. Ранее ни одному сыроделу из Казахстана не удавалось достичь такого успеха. Этот случай стал первым, когда казахстанское предприятие получило такую возможность. Мы готовы и дальше продолжать поддерживать женщин в мире бизнеса и их стремление к самореализации, - отметил Нурлан Ногаев.


В 2023 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства 778 женщин-предпринимателей из Мангистау получили финансовую поддержку от государства на сумму 15,8 миллиарда тенге.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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