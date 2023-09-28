Аким города Актау: основное внимание уделяется проблемным вопросам горожан

- КСК «Арман» обслуживает 10 жилых домов во 2 микрорайоне, 16 домов в 6 микрорайоне, один многоквартирный жилой дом в 8 микрорайоне. В настоящее время в 10 домах во 2 микрорайоне нет горячей воды. В 14 домах в микрорайоне горячее водоснабжение есть, но вода, холодная и грязная. В дома №22 и №26 в 6 микрорайоне горячая вода не подавалась, - сказала Акмарал Кусманова.

- По домам, где не была возобновлена подача горячей воды, коммунальным предприятием «КЖСА» проводятся соответствующие ремонтные работы. Актау страдает износом инфраструктуры на уровне более 80%, и в рамках нашего проекта мы разделили город на 5 зон. В проект включена полная замена водопроводных труб, начиная с нижних микрорайонов. Мы планируем завершить работы по замене труб к 2025 году, - сообщил глава города Актау Улугбек Тналиев.

На встрече акима с жителями 6 микрорайона также присутствовал представитель КСК «Арман», который занимается обслуживанием многоквартирных домов данного микрорайона. Представитель КСК «Арман» Акмарал Кусманова рассказала, что в некоторых жилых домах горячей воды нет, в других же она идет либо холодная, либо грязная.По словам заместителя руководителя ГКП «КЖСА» Ислама Усенова, существует определенная причина, по которой в указанные дома не поступает горячая вода. Он заверил, что после завершения ремонтных работ на трубопроводе горячее водоснабжение будет возобновлено в домах №22 и №26 в 6 микрорайоне.Глава города отметил, что в этом направлении ведется соответствующая работа с населением.