В Жанаозене прошел республиканский чемпионат по параволейболу

- Параолимпийские спортсмены не только проявили свое мастерство в спорте, но также послужили образцом для нас всех. Занятия спортом требуют огромной воли, терпения и настойчивости. Мы уверены, что преданность параолимпийцев к спорту сделает имя нашей страны известным во всем мире. Это в первую очередь заслуга самих спортсменов, их тренеров и клубов для людей с ограниченными возможностями. В Мангистау мы активно работаем над популяризацией здорового образа жизни и созданием здоровой нации, строя новые спортивные сооружения и ремонтируя спортивные комплексы, - подчеркнул Нурлан Ногаев.



Спортивное мероприятие по параволейболу было организовано в честь трех важных юбилеев: 55-летия города Жанаозен, 30-летия Мангистауского областного маслихата и 30-летия создания спортивного клуба "Алга" для людей с ограниченными возможностями.В турнире принимали участие 32 игрока, объединенных в четыре команды: "Озенмунайгаз" из города Жанаозен, команда акимата Мангистау из города Актау, команда генерального спонсора "KazPetroDrilling" и команда "Жұлдыздар".Важно отметить, что в командах участвовали как спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и те, кто играл в сидячем положении. Это подчеркивает инклюзивный характер соревнований, где разные группы людей могли соревноваться вместе и демонстрировать свои спортивные навыки. В соревнованиях участвовали параспортсмены из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей.В финале турнира встретились команда акимата Мангистауской области и команда города Жанаозен под названием "Озенмунайгаз". По результатам трех игр победу одержала команда из Жанаозена со счетом 2:1. Третье место в соревнованиях разделили команды "Жулдыздар" и "KazPetroDrilling".В Мангистауской области насчитывается 845 спортсменов с ограниченными возможностями, которые занимаются девятью видами спорта. Это важное сообщество спортсменов, которые не только преодолевают физические вызовы, но и достигают выдающихся результатов в спорте. Вместе с тем, в регионе функционирует один спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями, и в нем занимается 591 человек.В Жанаозене функционирует клуб "Алга" для людей с ограниченными возможностями, который был основан в 1993 году. В настоящее время под председательством Куралбека Сейдова в клубе действует семь кружков, где 60 человек активно занимаются спортом.Стоит отметить, что трое атлетов с ограниченными возможностями из Мангистау будут представлять Казахстан на Паралимпийских играх в Китае. Мейрбек Утепов - в настольном теннисе, Ерболат Алтаев - в параволейболе и Гани Есентемиров - в парапауэрлифтинге.Кроме того, впервые в истории независимого Казахстана наши волейболисты получили лицензию на участие в XVII Летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В казахстанскую сборную вошли трое уроженцев Мангистау: спортсмены Ерболат Алтаев, Бауыржан Уразгалиев и их тренер Куралбек Сейдов.Глава региона Нурлан Ногаев поздравил спортсменов и пожелал им удачи на предстоящей Олимпиаде. Он также выразил благодарность клубу "Алга" за его огромный вклад в развитие параспорта в регионе.Мероприятие завершилось праздничным концертом, посвященным 30-летию клуба "Алга", на котором выступили местные артисты. Тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие параспорта в регионе, представили к заслуженным наградам.