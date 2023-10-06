Меры господдержки и экспортный потенциал: как в селе Курык развивают рыбную отрасль

- Активное развитие рыбного хозяйства выделяет нас среди других регионов Казахстана. В стране всего 20 областей, и только в Мангистау и Атырау функционируют управления рыбного хозяйства. Развитие рыбной отрасли стоит как одно из ключевых направлений развития нашего региона. Правительство разработало специальную программу, охватывающую период до 2030 года, которая предусматривает пять видов субсидий для рыбоводов. Особое внимание уделяется также расширению экспортного потенциала и привлечению инвестиций в данную сферу. Развитие рыбного хозяйства позволит не только увеличить объём производства, но и создать новые рабочие места, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

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В период с 2022 по 2023 годы уровень вылова составил 1,1 тысячи тонн рыбы. Этим важным направлением занимаются семь природопользователей, объединивших усилия в 66 бригадах и предоставивших работу 217 рыбакам. В ближайшее время планируется добывать 5 тысяч тонн рыбы. Это свидетельствует о том, что рыболовство становится не только важной отраслью, но и двигателем региональной экономики.Стоит отметить, что государственная поддержка в виде предоставления земельных участков способствуют развитию этой отрасли. Это, в свою очередь, привлекает предпринимателей, которые видят в рыболовстве перспективное направление для вложений инвестиций.Нельзя не отметить планы ТОО «Органик Фиш» на увеличение объёмов радужной форели с целью достижения производства пяти тысяч тонн рыбы в год к 2025 году. Это свидетельствует о серьезных усилиях по развитию рыбной отрасли и обеспечению потребностей региона в качественных продуктах.Помимо успешного развития рыбного хозяйства, в Каракиянском районе сельское хозяйство также находится в центре внимания. Важным результатом 2023 года стало снижение затрат на корма для сельскохозяйственных животных в 188 крестьянских хозяйствах. В поддержку этой инициативы государство выделило субсидии на общую сумму более 300 миллионов тенге. Это помогло многим фермерам сэкономить на расходах и повысить эффективность сельского хозяйства.Кроме того, в этом году был запущен пилотный проект «Ауыл аманаты», который предоставил жителям района возможность получить микрокредиты по пониженной ставке 2,5%. 14 сельчан получили кредиты на общую сумму 71,2 миллиона тенге. Эта инициатива способствует развитию предпринимательства в регионе и укреплению финансовой независимости местных жителей.Вместе с тем в Каракиянском районе с 2022 года успешно реализуется республиканский пилотный проект «Бір ауыл – бір өнім» («Одно село – один продукт»). Основная задача этой инициативы заключается в борьбе с безработицей в сельских районах, что является одним из важных социальных вопросов. В рамках этого проекта 23 предприимчивых женщины из Каракиянского района приступили к переработке овечьей и верблюжьей шерсти, получив грант в размере почти 5 миллионов тенге.Что касается развития инфраструктуры, то в рамках программы «Ауыл ел бесігі», сфокусированной на развитии сельских территорий, продолжается активное улучшение инфраструктуры в селе Курык. Средний ремонт 17 километров сельских дорог уже завершён, что значительно улучшило транспортную доступность. Не останавливаясь на достигнутом, на данный момент идёт строительство ещё восьми километров дорог.Кроме того, 2023-ый год ознаменовался важными инфраструктурными достижениями в селе Курык. Завершение проекта по строительству музея на сумму 709 миллионов тенге подчёркивает важность культурного и исторического наследия в этом районе. Этот музей станет значимым центром, сохраняющим и передающим богатое наследие местной культуры.Ожидается, что до конца текущего года введут в эксплуатацию четыре новых автобуса модели Yutong. Эти автобусы будут обслуживать маршруты Актау-Курык-Актау и Актау-Жетибай-Актау, обеспечивая удобную и надежную транспортную связь между ключевыми пунктами.В ближайшие два года в Каракиянском районе планируется реализовать следующие проекты:▪️Строительство центра придорожного обслуживания, которое планируется завершить до 2024 года, создав 15 новых постоянных рабочих мест.▪️Semrug Invest - разработка многофункционального морского терминала, предполагая создание 500 рабочих мест в течение 2020-2030 годов.▪️Строительство зернового терминала, который планируется открыть в первом квартале 2024 года, с созданием 30 рабочих мест.▪️KazPetroDrilling - завод по производству трубной продукции, с планируемым вводом в эксплуатацию во втором полугодии 2026 года и ожидаемым количеством рабочих мест - 570.▪️ AkSu KMG - завод по опреснению морской воды в Токмаке, с планируемым вводом в эксплуатацию в 2025 году, созданием 242 рабочих мест на этапе строительства и 116 рабочих мест после окончания.▪️ ТОО «Саркылмас Куат» - проект по реализации ветровой электростанции, с занятостью 80 человек на этапе строительства и 12 человек после эксплуатации.▪️ «YDA Group» - сталелитейный завод, с планируемыми 6000 рабочими местами при строительстве и 2500 рабочими местами при эксплуатации, с открытием завода в 2026 году.Развитие малого и среднего бизнеса в Каракиянском районе представляет собой важный фактор экономического роста. В 2023 году было зарегистрировано целых 2897 субъектов предпринимательства.Важно отметить, что с января по август 2023 года эти предприятия выпустили продукцию на сумму 3,5 миллиарда тенге.За восемь месяцев, начиная с начала текущего года, в Каракиянском районе было выдано кредитов на сумму 2,2 миллиарда тенге на поддержку 28 различных проектов в рамках государственных программ развития предпринимательства:️ Через государственную программу «Национальный проект» 21 проект получил финансирование в размере 2,1 миллиарда тенге от банков второго уровня.️ В рамках государственной программы были поддержаны семь проектов, которые получили финансирование в размере 54,5 миллиона тенге.️ Три предпринимателя получили безвозмездные гранты на общую сумму 15 миллионов тенге для поддержки новых бизнес-идей.Глава региона в ходе отчетной встречи с населением подчеркнул важность эффективного использования потенциала Каспийского моря и выработки специальной программы развития рыболовства в Мангистауской области.