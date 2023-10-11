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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:32

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Поднятие тарифа - вынужденная мера: руководитель ТОО «Маңғыстау Жарық» разъяснил ситуацию по тарифу электроэнергии

ТОО «Маңғыстау Жарық» 13 сентября текущего года подало заявку на пересмотр действующего тарифа в уполномоченный орган - Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области. Учитывая социальную значимость этого события и повышенное внимание к нему общественности региона, мы попросили подробнее рассказать об этом генерального директора компании Дархана Ахмадина.

Фото предоставили в ТОО «Маңғыстау Жарық»
- Можете ли объяснить простым языком - чем занимается ТОО «Маңғыстау Жарық». Является ли ваша компания, как говорят люди, посредником на рынке электроэнергии?

- Нет, конечно. ТОО «Маңғыстау Жарық» является энергоснабжающей организацией и имеет соответствующую лицензию, выданную ДКРЕМиЗК по Мангистауской области за №15019463 от 03.11.2015 г.
С 2015 года законодательство в области электроэнергетики претерпело много изменений, и досконально в нём могут разобраться лишь специалисты данной отрасли. Например, это такие понятия: рынок мощности, балансирующий рынок, единый закупщик, национальные сети и т.п. Объясняя понятно для простых граждан, скажу, что рынок электроэнергии был поделен на две части: оптовый и розничный.

Субъектами оптового рынка являются потребители, чьё потребление превышает более 720 тыс. кВт/ч в месяц электроэнергии, то есть это большие промышленные предприятия, месторождения и т.д. Все остальные потребители – это мы с вами - являются субъектами розничного рынка. Так вот, наша компания является агентом, осуществляющим взаимодействие между оптовым и розничным рынками. Выражаясь простыми словами, мы оптом закупаем электричество у «завода», доставляем его до клиентов на «транспорте»,передающим организациям платим разного рода дополнительные «услуги» («растаможка», «налоги» и т.п.) национальных операторов и продаем её на розничном рынке, так же как магазины, бутики и/или прилавки на рынке. Другими словами, на рынке электроэнергии выполняем роль обычного магазина.

Работниками ТОО «Маңғыстау Жарық» выполняются функции по расчётам потреблённых объёмов электроэнергии, доставка счетов-квитанций потребителям, работы по взысканию дебиторской задолженности, разъяснение начислений потребителям, принятие на биллинг вновь построенных многоквартирных жилых домов. В соответствии с действующими Правилами в РК в области электроэнергетики наша организация приобретает электрическую энергию у источников, оплачивает её транспортировку передающим организациям, таким как ГКП «АУЭС», ГКП «Мангыстау Энерго», ГКП «Озенэнергосервис», ТОО «УЭС» и другие. Для поддержания мощности и баланса в электрических сетях производит оплату услуг по поддержанию мощности, пользование национальными сетями и балансирования в ТОО «РФЦ», АО «КОРЭМ» и АО «КЕГОК».

Естественно, как и любой продавец, мы закладываем самые минимальные затраты, как пример: заработная плата, кассовый аппарат, оборудование, бумага, ручка, уборка помещения и т.д., но хочу заметить, наша компания не имеет никакой прибыли от данной деятельности. В тариф закладывается только необходимые затраты на поддержания условии для осуществления нашей деятельности.

- Из чего складываются ваши тарифы, и что влияет на их рост?

Тарифы на электрическую энергию ЭСО формируются исходя:
- из отпускных цен энергопроизводящих организаций,
- тарифов на передачу электрической энергии,
- расходов на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки,
- снабженческой надбавки, необходимой для осуществления деятельности.

Произошёл рост себестоимости электрической энергии за последний год. По действующей тарифной смете себестоимость составляла 23,57 тг, а на сегодняшний день подтверждается себестоимость в сумме 25,64 тг за 1 кВтч. Услуга по передаче электрической энергии увеличиваются на 27 процентов, а услуги национальных операторов (плата на рынках балансирования и мощности) увеличиваются на 57 процентов, в том числе появилась новая услуга «пользование национальными сетями».

В настоящий момент мы вынуждены поднять вопрос изменения тарифов по объективным причинам. Главная причина – увеличивается стоимость услуг по транспортировке. Также за последние три года происходят инфляционные процессы на уровне всего государства. Например, изменился средний уровень заработной платы в отрасли. Основную долю снабженческой надбавки составляет заработная плата 240 сотрудников. В действующей снабженческой надбавке среднемесячная заработная плата составляет 185 286 тенге. Сейчас по данным департамента статистики среднемесячная заработная плата в сфере энергоснабжения по Мангистауской области за 2022 год составляет 303 546 тг. Все работники Товарищества являются гражданами Республики Казахстан и обязаны получать обусловленную законом заработную плату, покрывающую их потребности.

- Как часто меняются тарифы?

В 2021 и 2022 годах тарифы для населения поднимались незначительно или не поднимались вовсе. Рост тарифов с 2022 года по четырём районам области: Тупкараганскому, Бейнеускому, Каракиянскому и Мангистаускому - составил 0,63 тенге (или 3,3 процента), по г.Жанаозен 1,06 тенге (5 процентов), а по г.Актау и Мунайлинскому району 1,61 тг за 1 кВт.ч. (9 процентов).



Поднятие тарифа - вынужденная мера: руководитель ТОО «Маңғыстау Жарық» разъяснил ситуацию по тарифу электроэнергии



- Можете ли более подробно рассказать о вашем проекте новых тарифов?

Всего проектируемый средний тариф составляет 27,15 тг/кВтч. Из них по удельному весу 94,4 процента составляет оплата таких услуг, как покупка электроэнергии и её транспортировка, а снабженческая надбавка нашей компании составляет всего 5,4 процента, которая рассчитана в соответствии с Правилами ценообразования на общественно значимых рынках.

Если учесть, что себестоимость составляет 27,15 тг/кВтч, то ожидаемый тариф по г.Актау и Мунайлинскому району составляет:
- для населения – 21,44 тг/кВтч,
- для юридических лиц – 28,49 тг/кВтч,
- для бюджетных организаций – 35,46 тг/кВтч.

- Можно ли уточнить, для населения тариф планируется ниже себестоимости?

Да, Вы правильно заметили, тариф для населения поднимается в умеренном размере. Мы руководствуемся Правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утверждённых приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36. Согласно ему мы имеем право дифференцировать тарифы по категориям потребителей. Как правило, с целью недопущения социальной напряжённости тарифы для населения (физических лиц) сдерживаются и устанавливаются ниже среднеотпускных, при этом тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций покрывают убытки тарифов населения. Таким образом, основная нагрузка по росту тарифов у регулируемых ЭСО ложатся на юридические лица и бюджетные организации.

- Многие задают вопрос, почему потребители не могут, как ранее приобретать и оплачивать электроэнергию непосредственно производителю – ТОО «МАЭК».

На законодательном уровне покупка электроэнергии на розничном рынке осуществляется только через ЭСО. МАЭК в настоящий момент является субъектом только оптового рынка и не имеет права продавать свою продукцию непосредственно населению. Функции и роли каждого участника рынка электроэнергии регулируются действующими нормативными актами - Правилами организации и функционирования оптового рынка электроэнергии, Правилами организации и функционирования розничного рынка электроэнергии и Правилами пользования электрической энергией.

- Может ли потребитель отказаться от ваших услуг и выбрать другую ЭСО?

Отмечу, что законодательно такая возможность у потребителей есть. В Мангистауской области помимо «Маңғыстау Жарық» функционируют ещё пять ЭСО. Наша компания занимает ведущее положение на рынке оказания услуг по энергоснабжению. В настоящий момент доля рынка, которая приходится на «Маңғыстау Жарық» составляет 61 процент.
Однако, следует отметить, что только «Маңғыстау Жарық» имеет статус гарантирующего поставщика и регулируется уполномоченным органом. Соответственно, другие ЭСО не дифференцируют свои тарифы. Анализ показал, что минимальный тариф у таких ЭСО составляет 27,78 тенге за 1 кВтчас.


В сентябре 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» заявил:
«Казахстан, в принципе, не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь, с точки зрения безопасности государства. Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит «твёрдым» залогом при привлечении кредитных средств».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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