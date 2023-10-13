Нурлан Ногаев: Строительство социальных объектов – одна из стратегических задач государства

фото центра общественных коммуникаций
По информации акима села Рахат Райымбека Сырымова, село обладает обширной социальной инфраструктурой, включая три средние школы, три частные начальные школы, а также восемь детских садов. Кроме того, на территории села функционирует поликлиника, способная предоставить медицинскую помощь для 250 человек, и семейная врачебная амбулатория на 50 человек, которая была открыта в 2023 году. Общее население села Рахат составляет более 42 тысяч человек.
Важно подчеркнуть, что развитие социальной инфраструктуры в селе остается приоритетной стратегической задачей государства. В прошлом году были достигнуты значительные результаты в этом направлении. Например, в микрорайоне «Мерей» была открыта новая частная начальная школа «Зерде», где образование получают более 200 школьников.
В сентябре 2023 года в селе была открыта спортивная площадка рядом со спорткомплексом «Жаксы». Этот важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры предвосхищает следующий значимый этап, а именно строительство спортивного комплекса ангарного типа в этом же микрорайоне, в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі». Этот комплекс будет предоставлять местным жителям возможность заниматься спортом и участвовать в различных спортивных секциях, способствуя активному образу жизни и разностороннему развитию.
В рамках своей рабочей поездки глава региона также посетил село Кендерли, где насчитывается более 13 тысяч жителей. В этом селе функционируют две средние школы и один детский сад, обеспечивая образовательные и воспитательные возможности для местных жителей.
Важно подчеркнуть, что в 2021 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» был построен дом культуры на 300 мест, в котором успешно действуют 17 разнообразных творческих кружков. Среди участников этих кружков есть дети из социально-уязвимых семей, которым предоставляется возможность бесплатно посещать эти занятия.
К концу текущего года планируется открыть спортивный комплекс, который сможет одновременно принимать до 35 детей. Этот комплекс предоставит возможность более чем 250 детям участвовать в десятках различных спортивных секциях.
Во время встречи с акимом области жители сел Рахат и Кендерли обратили внимание на такие проблемы, как:
▪️Ситуация с бродячими собаками, которая требует решения с целью обеспечения безопасности и благополучия общества;
▪️Необходимость строительства пешеходных дорожек и улучшения автомобильных дорог на внутрипоселковых улицах;
▪️Улучшение качества медицинских услуг;
Эти запросы отражают беспокойство жителей и их стремление к улучшению качества жизни и инфраструктуры в своих селах.
Глава региона Нурлан Ногаев выразил уверенность в том, что усилия по улучшению жизни сельского населения останутся в приоритете.
После завершения встречи с жителями глава региона провел личный прием граждан из села Рахат и Кендерли, где люди могли задать индивидуальные вопросы и обсудить их более детально.
В завершение дня Нурлан Ногаев принял участие в праздничном концерте, организованном в честь 50-летия Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Он передал свои поздравления сотрудникам, которые в течение многих лет преданно трудились на этом важном предприятии.
Глава региона вручил им заслуженные медали и знаки отличия от Министерства энергетики Республики Казахстан, а также «Еңбек ардагері» и «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері». Кроме того, были вручены благодарственные письма за их значительный вклад в развитие этой отрасли.
Важно подчеркнуть, что развитие социальной инфраструктуры в селе остается приоритетной стратегической задачей государства. В прошлом году были достигнуты значительные результаты в этом направлении. Например, в микрорайоне «Мерей» была открыта новая частная начальная школа «Зерде», где образование получают более 200 школьников.
В сентябре 2023 года в селе была открыта спортивная площадка рядом со спорткомплексом «Жаксы». Этот важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры предвосхищает следующий значимый этап, а именно строительство спортивного комплекса ангарного типа в этом же микрорайоне, в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі». Этот комплекс будет предоставлять местным жителям возможность заниматься спортом и участвовать в различных спортивных секциях, способствуя активному образу жизни и разностороннему развитию.
В рамках своей рабочей поездки глава региона также посетил село Кендерли, где насчитывается более 13 тысяч жителей. В этом селе функционируют две средние школы и один детский сад, обеспечивая образовательные и воспитательные возможности для местных жителей.
Важно подчеркнуть, что в 2021 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» был построен дом культуры на 300 мест, в котором успешно действуют 17 разнообразных творческих кружков. Среди участников этих кружков есть дети из социально-уязвимых семей, которым предоставляется возможность бесплатно посещать эти занятия.
К концу текущего года планируется открыть спортивный комплекс, который сможет одновременно принимать до 35 детей. Этот комплекс предоставит возможность более чем 250 детям участвовать в десятках различных спортивных секциях.
Во время встречи с акимом области жители сел Рахат и Кендерли обратили внимание на такие проблемы, как:
▪️Ситуация с бродячими собаками, которая требует решения с целью обеспечения безопасности и благополучия общества;
▪️Необходимость строительства пешеходных дорожек и улучшения автомобильных дорог на внутрипоселковых улицах;
▪️Улучшение качества медицинских услуг;
Эти запросы отражают беспокойство жителей и их стремление к улучшению качества жизни и инфраструктуры в своих селах.
Глава региона Нурлан Ногаев выразил уверенность в том, что усилия по улучшению жизни сельского населения останутся в приоритете.
- На встречах всех уровней мы часто обсуждаем вопросы, связанные с улучшением сельской жизни. В селе активно развивается социальная инфраструктура, открываются социальные объекты. Важно отметить, что проблемы, которые вы выдвигаете, являются реальными. Мы не намерены их игнорировать. Призываем всех к совместной работе над решением этих вопросов, - подчеркнул Нурлан Ногаев.
После завершения встречи с жителями глава региона провел личный прием граждан из села Рахат и Кендерли, где люди могли задать индивидуальные вопросы и обсудить их более детально.
В завершение дня Нурлан Ногаев принял участие в праздничном концерте, организованном в честь 50-летия Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Он передал свои поздравления сотрудникам, которые в течение многих лет преданно трудились на этом важном предприятии.
Глава региона вручил им заслуженные медали и знаки отличия от Министерства энергетики Республики Казахстан, а также «Еңбек ардагері» и «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері». Кроме того, были вручены благодарственные письма за их значительный вклад в развитие этой отрасли.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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