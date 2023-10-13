Нурлан Ногаев: Строительство социальных объектов – одна из стратегических задач государства

- На встречах всех уровней мы часто обсуждаем вопросы, связанные с улучшением сельской жизни. В селе активно развивается социальная инфраструктура, открываются социальные объекты. Важно отметить, что проблемы, которые вы выдвигаете, являются реальными. Мы не намерены их игнорировать. Призываем всех к совместной работе над решением этих вопросов, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

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По информации акима села Рахат Райымбека Сырымова, село обладает обширной социальной инфраструктурой, включая три средние школы, три частные начальные школы, а также восемь детских садов. Кроме того, на территории села функционирует поликлиника, способная предоставить медицинскую помощь для 250 человек, и семейная врачебная амбулатория на 50 человек, которая была открыта в 2023 году. Общее население села Рахат составляет более 42 тысяч человек.Важно подчеркнуть, что развитие социальной инфраструктуры в селе остается приоритетной стратегической задачей государства. В прошлом году были достигнуты значительные результаты в этом направлении. Например, в микрорайоне «Мерей» была открыта новая частная начальная школа «Зерде», где образование получают более 200 школьников.В сентябре 2023 года в селе была открыта спортивная площадка рядом со спорткомплексом «Жаксы». Этот важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры предвосхищает следующий значимый этап, а именно строительство спортивного комплекса ангарного типа в этом же микрорайоне, в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі». Этот комплекс будет предоставлять местным жителям возможность заниматься спортом и участвовать в различных спортивных секциях, способствуя активному образу жизни и разностороннему развитию.В рамках своей рабочей поездки глава региона также посетил село Кендерли, где насчитывается более 13 тысяч жителей. В этом селе функционируют две средние школы и один детский сад, обеспечивая образовательные и воспитательные возможности для местных жителей.Важно подчеркнуть, что в 2021 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» был построен дом культуры на 300 мест, в котором успешно действуют 17 разнообразных творческих кружков. Среди участников этих кружков есть дети из социально-уязвимых семей, которым предоставляется возможность бесплатно посещать эти занятия.К концу текущего года планируется открыть спортивный комплекс, который сможет одновременно принимать до 35 детей. Этот комплекс предоставит возможность более чем 250 детям участвовать в десятках различных спортивных секциях.Во время встречи с акимом области жители сел Рахат и Кендерли обратили внимание на такие проблемы, как:▪️Ситуация с бродячими собаками, которая требует решения с целью обеспечения безопасности и благополучия общества;▪️Необходимость строительства пешеходных дорожек и улучшения автомобильных дорог на внутрипоселковых улицах;▪️Улучшение качества медицинских услуг;Эти запросы отражают беспокойство жителей и их стремление к улучшению качества жизни и инфраструктуры в своих селах.Глава региона Нурлан Ногаев выразил уверенность в том, что усилия по улучшению жизни сельского населения останутся в приоритете.После завершения встречи с жителями глава региона провел личный прием граждан из села Рахат и Кендерли, где люди могли задать индивидуальные вопросы и обсудить их более детально.В завершение дня Нурлан Ногаев принял участие в праздничном концерте, организованном в честь 50-летия Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Он передал свои поздравления сотрудникам, которые в течение многих лет преданно трудились на этом важном предприятии.Глава региона вручил им заслуженные медали и знаки отличия от Министерства энергетики Республики Казахстан, а также «Еңбек ардагері» и «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері». Кроме того, были вручены благодарственные письма за их значительный вклад в развитие этой отрасли.