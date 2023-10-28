Нурлан Ногаев: до конца 2023 года жители Мунайлинского района будут полностью обеспечены питьевой водой

- Важно отметить, что в соответствии с указанием главы государства ведется реализация нескольких проектов по решению вопросов водоснабжения региона, включая Мунайлинский район. Для выполнения этих задач из республиканского бюджета были выделены средства, и на данный момент активно проводятся необходимые работы. Это усилие позволит обеспечить водоснабжением 180 тысяч человек в трех районах области. Проекты по обеспечению жителей региона доступом к чистой питьевой воде находятся в приоритете, - отметил Нурлан Ногаев.

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Встреча акима области началась в селе Атамекен, где проживают более 43 тысяч человек. В состав сельского округа Атамекен входят различные жилые массивы, включая «Жалын», «Арай», «Арман», «Атамекен», «Тамшалы», «Туған ел», «Болашақ», «Көктем», «Қаламқас», «Шағала», и «Темірсу».На территории села Атамекен зарегистрировано 755 субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе объектов малого и среднего бизнеса - 257 единиц) и 27 ТОО. В целях обеспечения социально значимыми продовольственными товарами и стабилизации цен через стабфонд от АО СПК «Каспий» социальные товары доставляются в сельские магазины для продажи по льготным ценам.В селе зарегистрировано три крестьянских хозяйства, 32 частных домохозяйства. Общая численность домашнего скота составляет около 700 голов. В сельском округе расположена мечеть «Ар-Рахман», открытая в 2012 году. Также в сельском округе имеются дворовый клуб, спортивный комплекс, спортивная площадка и семь игровых площадок.В сельском округе функционируют пять школ (в их числе две государственные и 3 частные). На сегодняшний день в пяти учебных заведениях обучается 6771 ребенок.В ходе встречи большинство жителей села выразили интерес к вопросам строительства дорог, улучшения освещения улиц, развитию медицинских услуг, а также к строительству игровых площадок.Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что все предложения и запросы населения будут прорабатываться местными исполнительными органами и решаться в приоритетном порядке.Завершая двухдневную поездку в Мунайлинский район, аким области Нурлан Ногаев также посетил село Мангистау.В настоящее время численность населения Мунайлинского района составляет 166,7 тысячи человек.В районе зарегистрировано 17 государственных, одна вечерняя и 10 частных школ. В сфере образования наиболее актуальной проблемой является ликвидация трехсменного обучения в школах.На начало 2023-2024 учебного года в районе открыто 3 частные школы общей вместимостью 704 мест:- школа Atameken school на 387 мест;- начальная школа «Нұр-Орда» на 165 мест в селе Баскудук;- школа-лицей GRANT HIGH school-liceum на 152 места в селе Мангистау.В целях ликвидации трехсменного обучения ведется строительство школ на 1200 мест в сельских округах Баскудык и Кызылтобе, оно будет завершено в 2024 году. Также по проекту «Комфортная школа» начато строительство школ на 1200 мест в микрорайонах «Самал» и «Хазар» в сельском округе Батыр села Мангистау на 960 мест.Одной из существенных проблем в сфере здравоохранения является отсутствие центральной больницы. В данном контексте важно отметить, что в настоящее время идет активное строительство здания центральной районной больницы на 150 коек в селе Мангистау. Кроме того, в этом году в районе завершен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в Кызылтобе-2, Кызылтобе, Баянды и Даулет. Эти меры направлены на улучшение медицинской инфраструктуры и доступности медицинских услуг в районе.В рамках проекта «Ауыл ел бесігі» совместно в селе Даулет начато строительство сельского дома культуры с библиотекой на 200 мест. Работы планируют завершить в июле 2024 года.Важной информацией является то, что питьевая вода в Мунайлинском районе поставляется от ТОО "СТЗ 'Каспий'" через три магистральных трубопровода. В настоящее время централизованный водопровод обеспечивает на 100% район водой. Ранее водоснабжение в районных населенных пунктах осуществлялось по графику 1-2 раза в неделю до сентября текущего года.Однако с октября 2023 года по поручению акима области объем поставки питьевой воды в район увеличен до 16 тысяч кубических метров в сутки. Это позволило обеспечить села района ежедневным доступом к питьевой воде.