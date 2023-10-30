Дань прошлому: в Кызылтобе открыта мемориальная доска

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Оглядываясь назад на историю становления села, можно сказать, что в основе развития населённого пункта лежат фундаментальные дела представителей старшего поколения. Многих из них уже нет в живых. В память о них в селе открыта мемориальная доска.Сисен Бокыбайулы был первым директором школы. Внёс особый вклад в развитие сферы образования села Кызылтобе. Сначала был назначен директором вечерней школы на станции Мангистау. В октябре 1983 года в Кызылтобе открылась школа №18 им.К.Сатпаева, директором которой стал Сисен Бокыбайулы. С 1991 по 1997 годы работал акимом посёлка и председателем совета.Габдулла Жумабаев внёс вклад в переименование населённых пунктов с русских названий на казахские. Он также участвовал в политической жизни села, много лет отдал развитию сферы образования. В 1981 году начал трудовую деятельность учителем истории в средней школе №86 пос. Мангышлак. С 1984 по 1988 годы работал заместителем директора школы №18 Кызылтобе, с 1989 по 1992 годы-директором школы, был депутатом Мангышлакского поселкового совета. В сердцах жителей Кызылтобе, Даулет, Мангышлак, остался как борец за улучшение бытовых условий населения. На страницах газет и журналов «Зерде», «Қазақ әдебиеті», «Комсомольская правда», «Огни Мангышлака», «Правда» было опубликовано около ста статей Габдуллы Жумабаева, рассказывающих о нуждах народа.Маужымбай Иманов работал над улучшением социально-бытовых условий жителей села, особенно в населённых пунктах, где проживают кандасы. Это строительство дорог, вопросы питьевой воды, газопровода, освещения, использования источника Молжигит на благо народа, улучшения автобусного сообщения между городом и селом, льготного проезда для студентов, открытия поликлиники, снижения стоимости кормов.Самый первый житель села Арип Салемов работал в нефтяной отрасли. В период с 1966 по 1978 годы он был в числе первых 25 депутатов поселкового совета. Человек, который неустанно трудился над решением вопросов улучшения социального, культурно-бытового положения жителей. При его непосредственном участии было создано село Кызылтобе. Земельный участок для первого жилого дома №1 на улице Уалиханова был передан Арипу Салемову.Аким района Ержан Кумискалиев отметил, что открытие мемориальной доски – это знак уважения к ветеранам. Районный глава вручил нагрудные знаки «50 лет селу Кызылтобе» ряду граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие населённого пункта.