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Опубликовано: Сегодня, 16:37

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В селе Кызылтобе открылся спортивный комплекс «Амир Темир»

В рамках празднования 50 - летия села Кызылтобе Мунайлинского района в населённом пункте введён в эксплуатацию частный спортивный комплекс «Амир Темир», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
В спорткомплексе, позволяющем заниматься одновременно 400 спортсменам, открыты секции бокса, дзюдо, вольной борьбы, казакша курес, каратэ, футбола, волейбола, баскетбола, фитнеса. Объект построен предпринимателем Беккали Нарыновым, получившим кредит через государственную программу.

- Построил комплекс, взяв от фонда «Даму» 160 млн. тенге под 6%. Пока все кружки будут доступны для школьников, оплата в месяц составляет от 3 до 5 тысяч тенге. Со следующего года мы планируем принять участие в государственной программе и сделать занятия бесплатными. После 18 часов здесь могут тренироваться взрослые жители села, - сказал Беккали Нарынов.


Всего в селе Кызылтобе имеется 4 спортивных зала и частный спортивный комплекс «Ибрагим». Более 5 тысяч школьников активно занимаются такими видами спорта, как борьба и дзюдо.

С юбилеем села Кызылтобе и с открытием спорткомплекса жителей поздравили секретарь областного маслихата Жанбырбай Матаев и заместитель акима области Канат Кулжанов.




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В селе Кызылтобе открылся спортивный комплекс «Амир Темир»


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