Порядка восьми тысяч молодых мангистаусцев трудоустроили с начала года

- С начала года в центры занятости населения области обратились 23 578 молодых людей, 12 233 из них охвачены активными мерами занятости. По проекту "Бастау бизнес" обучены 3 669 человек. На онлайн обучение направлены 603 человека, - рассказал Мукаш Оралбай.

- В рамках грантового проекта «Поколения независимости» планируется выдать безвозвратный грант в размере 1 млн тенге в сферах науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и СМИ. В этом контексте главой региона был представлен проект стратегии развития государственной молодежной политики «Мангистау – место возможностей» на 2024-2025 годы. Миссия стратегии – создание условий для развития и реализации потенциала молодежи Мангистауской области. Согласно этому документу были определены 8 основных направлений, это предупреждение негативных социальных явлений, связанных с молодежью, привлечение молодежи к работе и предпринимательству, создание равных возможностей для молодежи, повышение конкурентоспособности молодежи, формирование современной и эффективной экосистемы молодежи. политика, направленная на поддержку молодых цифровых кочевников. Этот документ будет считаться одним из основных в реализации государственной молодежной политики в регионе, - заключил Мукаш Оралбай.

По словам спикера, из 4 485 молодых людей 273 трудоустроены на социальные рабочие места, 1085 будут проходить практику по специальности. Вместе с тем, 2957 вовлечены в общественные работы. Ещё девять человек охвачены занятостью по проекту «Ұрпақтар келісім шарты жобасы».Он добавил, что в регионе в трудовую деятельность молодежь вовлекается активно.