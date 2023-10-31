Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 125

Порядка восьми тысяч молодых мангистаусцев трудоустроили с начала года

В регионе с начала 2023 года трудоустроены 7 902 молодых человека. Из них 3 417 определились на постоянные рабочие места. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай.

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам спикера, из 4 485 молодых людей 273 трудоустроены на социальные рабочие места, 1085 будут проходить практику по специальности. Вместе с тем, 2957 вовлечены в общественные работы. Ещё девять человек охвачены занятостью по проекту «Ұрпақтар келісім шарты жобасы».

- С начала года в центры занятости населения области обратились 23 578 молодых людей, 12 233 из них охвачены активными мерами занятости. По проекту "Бастау бизнес" обучены 3 669 человек. На онлайн обучение направлены 603 человека, - рассказал Мукаш Оралбай.


Он добавил, что в регионе в трудовую деятельность молодежь вовлекается активно.

- В рамках грантового проекта «Поколения независимости» планируется выдать безвозвратный грант в размере 1 млн тенге в сферах науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и СМИ. В этом контексте главой региона был представлен проект стратегии развития государственной молодежной политики «Мангистау – место возможностей» на 2024-2025 годы. Миссия стратегии – создание условий для развития и реализации потенциала молодежи Мангистауской области. Согласно этому документу были определены 8 основных направлений, это предупреждение негативных социальных явлений, связанных с молодежью, привлечение молодежи к работе и предпринимательству, создание равных возможностей для молодежи, повышение конкурентоспособности молодежи, формирование современной и эффективной экосистемы молодежи. политика, направленная на поддержку молодых цифровых кочевников. Этот документ будет считаться одним из основных в реализации государственной молодежной политики в регионе, - заключил Мукаш Оралбай.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика