Врачи ознакомились с работой больницы в Жанаозене

- Новое здание Жанаозенской многопрофильной больницы оснащено современным оборудованием. Мы увидели, что всё необходимое в отделениях имеется. Могу сказать, что здесь вполне можно проводить сложные операции. Мы всегда готовы оказать поддержку нашим коллегам, - сказал врач-кардиохирург Нурлан Тлепов.

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Опытные кардиохирурги Нурлан Тлепов, Альберт Абулхасов, Сундет Омаров, Жансерик Бекши, Аскар Бесбатыров познакомились с возможностями больницы.Жанаозенские коллеги Канат Азаматулы, Айболат Кенжебаев показали гостям отделения кардиологии, реанимации, хирургии.Актауские врачи высоко оценили новейшее оборудование и отметили, что в дальнейшем здесь можно будет проводить совместные операции и обмениваться опытом.Стоит отметить, что на сегодняшний день в Жанаозенской городской многопрофильной больнице в области кардиохирургии проведено 160 операций, из которых 50 относятся к типу сложных операций.