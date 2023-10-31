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Опубликовано: Сегодня, 14:06

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Врачи ознакомились с работой больницы в Жанаозене

Квалифицированные кардиохирурги области посетили Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу для ознакомления, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Фото Центра общественных коммуникаций
Опытные кардиохирурги Нурлан Тлепов, Альберт Абулхасов, Сундет Омаров, Жансерик Бекши, Аскар Бесбатыров познакомились с возможностями больницы.

Жанаозенские коллеги Канат Азаматулы, Айболат Кенжебаев показали гостям отделения кардиологии, реанимации, хирургии.

Актауские врачи высоко оценили новейшее оборудование и отметили, что в дальнейшем здесь можно будет проводить совместные операции и обмениваться опытом.

- Новое здание Жанаозенской многопрофильной больницы оснащено современным оборудованием. Мы увидели, что всё необходимое в отделениях имеется. Могу сказать, что здесь вполне можно проводить сложные операции. Мы всегда готовы оказать поддержку нашим коллегам, - сказал врач-кардиохирург Нурлан Тлепов.


Стоит отметить, что на сегодняшний день в Жанаозенской городской многопрофильной больнице в области кардиохирургии проведено 160 операций, из которых 50 относятся к типу сложных операций.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Врачи ознакомились с работой больницы в Жанаозене


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