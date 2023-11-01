Международные скачки для демонстрации адайских лошадей пройдут в Мангистау

- Адайские лошади стали национальным брендом. Это уникальная порода, существующая сотни лет на этой земле. Но сегодня ей необходимо придать статус, для того чтобы она приобрела международное значение, международный формат. С этой целью и организован такой турнир. Об этом говорил и президент страны Касым-Жомарт Токаев, и глава региона Нурлан Ногаев. На одном из сентябрьских совещаний с участием представителей разных сфер он сообщил, что местные исполнительные органы прилагают максимум усилий для продвижения адайской породы лошадей как уникального достояния региона, подчеркнув, что это важный шаг для сохранения и продвижения этой уникальной части истории казахской культуры, - рассказал Орынбасар Кульбеков.



В скачках участвуют более 30 лучших всадников республики, а наблюдать за ними в числе других будет наездник из Объединенных Арабских Эмиратов.Он напомнил, что такие скачки в регионе проходили в период с 2011 по 2015 годы, и вот, после небольшого перерыва, возобновились в 2022-2023 годах с марафона «Поход Великой степи». В турнире 3-4 ноября примут участие всадники и скакуны из Костаная, Актобе, Жетысу, Алматы, Усть-Каменогорска. Вместе с хозяевами турнира их собралось более 30-ти. К слову, об участии можно заявить до 2 ноября. При этом всадники должны быть совершеннолетними.Спикер также добавил, что гонка состоит из 4 этапов. Всадникам с их скакунами предстоит преодолеть 30-километровую дистанцию на первом и втором кругах и 20-километровую - на третьем и четвертом кругах. При этом масса тела всадников не должна превышать 70 килограммов, а после каждого круга будет проверяться состояние скакунов, проинформировал Орынбасар Кульбеков.В масштабном мероприятии будут задействованы шесть судей из ОАЭ, им предстоит оценить адайскую лошадь, которая, по мнению экспертов, сегодня составляет достойную конкуренцию арабским скакунам.