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Опубликовано: Сегодня, 14:47

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Международные скачки для демонстрации адайских лошадей пройдут в Мангистау

Международный турнир «Кубок акима Мангистауской области» нацелен на демонстрацию выносливости адайской породы лошадей и апробацию их в качестве племенного животного. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного филиала РОО «Федерация конного спорта Республики Казахстан» Орынбасар Кульбеков.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В скачках участвуют более 30 лучших всадников республики, а наблюдать за ними в числе других будет наездник из Объединенных Арабских Эмиратов.

- Адайские лошади стали национальным брендом. Это уникальная порода, существующая сотни лет на этой земле. Но сегодня ей необходимо придать статус, для того чтобы она приобрела международное значение, международный формат. С этой целью и организован такой турнир. Об этом говорил и президент страны Касым-Жомарт Токаев, и глава региона Нурлан Ногаев. На одном из сентябрьских совещаний с участием представителей разных сфер он сообщил, что местные исполнительные органы прилагают максимум усилий для продвижения адайской породы лошадей как уникального достояния региона, подчеркнув, что это важный шаг для сохранения и продвижения этой уникальной части истории казахской культуры, - рассказал Орынбасар Кульбеков.


Он напомнил, что такие скачки в регионе проходили в период с 2011 по 2015 годы, и вот, после небольшого перерыва, возобновились в 2022-2023 годах с марафона «Поход Великой степи». В турнире 3-4 ноября примут участие всадники и скакуны из Костаная, Актобе, Жетысу, Алматы, Усть-Каменогорска. Вместе с хозяевами турнира их собралось более 30-ти. К слову, об участии можно заявить до 2 ноября. При этом всадники должны быть совершеннолетними.

Спикер также добавил, что гонка состоит из 4 этапов. Всадникам с их скакунами предстоит преодолеть 30-километровую дистанцию на первом и втором кругах и 20-километровую - на третьем и четвертом кругах. При этом масса тела всадников не должна превышать 70 килограммов, а после каждого круга будет проверяться состояние скакунов, проинформировал Орынбасар Кульбеков.

В масштабном мероприятии будут задействованы шесть судей из ОАЭ, им предстоит оценить адайскую лошадь, которая, по мнению экспертов, сегодня составляет достойную конкуренцию арабским скакунам.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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