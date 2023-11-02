В Актау до 2025 года планируется построить 10 школ на 13 000 мест

- В текущем году началось строительство 6 школ в рамках проекта «Комфортная школа». Они расположены по следующим адресам: 33 микрорайон (на 1200 мест), населенный пункт Рауан (на 300 мест), 16 микрорайон (на 1500 мест), 17 микрорайон (на 900 мест), 20 микрорайон (на 1500 мест) и 19 микрорайон (на 1200 мест). В 2024 году предусмотрено строительство двух школ на 4000 мест, в том числе в 38 и 39 микрорайонах, каждая на 2000 мест. Заказчиком строительства этих школ является АО «Samruk-Kazyna Construction», - сказал аким города.

В рамках нового национального проекта «Жайлы мектеп» (Комфортная школа) по городу Актау планируется построить 8 школ на 10 600 мест, 6 из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, остальные 2 планируется завершить в 2025 году.