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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 15:12

Просмотров: 1340

В Актау до 2025 года планируется построить 10 школ на 13 000 мест

В Актау планируется завершить строительство двух школ на 1200 мест в 18, 19а микрорайонах до сентября 2024 года. Кроме того, в рамках национального проекта «Жайлы мектеп» (Комфортная школа) будет построено 8 школ. Об этом на отчетной встрече с населением с участием акима области Нурлана Ногаева сказал аким города Актау Улугбек Тналиев, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города
В рамках нового национального проекта «Жайлы мектеп» (Комфортная школа) по городу Актау планируется построить 8 школ на 10 600 мест, 6 из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, остальные 2 планируется завершить в 2025 году.

- В текущем году началось строительство 6 школ в рамках проекта «Комфортная школа». Они расположены по следующим адресам: 33 микрорайон (на 1200 мест), населенный пункт Рауан (на 300 мест), 16 микрорайон (на 1500 мест), 17 микрорайон (на 900 мест), 20 микрорайон (на 1500 мест) и 19 микрорайон (на 1200 мест). В 2024 году предусмотрено строительство двух школ на 4000 мест, в том числе в 38 и 39 микрорайонах, каждая на 2000 мест. Заказчиком строительства этих школ является АО «Samruk-Kazyna Construction», - сказал аким города.



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Комментарии ( 4 )

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Руссс (Посетители) Вчера, 20:03
Как обычно ‘’Планируют’’ ключевое слово.
 
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  • Белое ☀️
  • babe
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 motor (Посетители) Вчера, 18:07
Уважаемый аким! Пожалуйста откройте больше школы с русским языком обучения, их так не хватает.
 
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 babe (Посетители) Вчера, 17:44
А учить кто будет ?
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 16:47
До этого тоже планировали, но оп... и продали землю выделенную под эти школы.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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