В Актау идет полным ходом строительство социальных объектов

- Кроме того, разработан и направлен на экспертизу проект по объекту «Строительство сельского клуба на 200 мест с библиотекой в селе Умирзак». В настоящее время мы ждем результатов. Также разрабатываются ПСД по внешнему освещению, озеленению и благоустройству в микрорайонах 1, 4, 14, 22, 28а и 29. Эти проекты будут последовательно направлены на экспертизу. Мы планируем получить заключение экспертизы до конца года, - сказал аким города.

На днях завершились строительные работы по объекту «Многофункциональный спортивный зал в населенном пункте Приозерный-3».