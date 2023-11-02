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Опубликовано: Вчера, 15:11

Просмотров: 2368

В Актау идет полным ходом строительство социальных объектов

В Актау в сентябре текущего года были сданы в эксплуатацию «Дворец школьников» в 17 микрорайоне на 1500 учащихся и студенческое общежитие на 500 мест. Оба проекта финансируются компанией «NСОС». Об этом на отчетной встрече с населением с участием акима области Нурлана Ногаева рассказал аким города Актау Улугбек Тналиев, сообщает пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата города
На днях завершились строительные работы по объекту «Многофункциональный спортивный зал в населенном пункте Приозерный-3».

- Кроме того, разработан и направлен на экспертизу проект по объекту «Строительство сельского клуба на 200 мест с библиотекой в селе Умирзак». В настоящее время мы ждем результатов. Также разрабатываются ПСД по внешнему освещению, озеленению и благоустройству в микрорайонах 1, 4, 14, 22, 28а и 29. Эти проекты будут последовательно направлены на экспертизу. Мы планируем получить заключение экспертизы до конца года, - сказал аким города.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Жанар
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  • 444
 myxa (Посетители) Вчера, 17:41
Молодец "NCOC"!!!!
 
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  • Ed Word
  • Галина63
  • Белое ☀️
  • 444
  • синдбад
 mahabbat1985 (Посетители) Вчера, 16:21
Оба проекта финансируются компанией «NСОС», а где большие проекты других крупных нефтяных компании Каражанбасмунай, Озенмунайгаз, Мангистаумунайгаз и т.д.??? Почему они не строят для своих работников ЖК и соц.объекты для города, своими пенсионными деньгами их работники скупили в три дорого все квартиры в городе
 
 

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