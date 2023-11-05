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Опубликовано: Сегодня, 09:22

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В Бейнеуском районе первый избиратель сделал свой выбор

Сегодня в Бейнеу начались выборы акима района. Одним из первых жителей, пришедших на голосование на избирательный участок № 121, стал Еркин Жубанышулы. Он подчеркнул важность выборов, проходящих в этом году, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Выборы, которые проходят впервые в стране, несомненно, станут началом позитивных изменений и решительных шагов.

- Сегодня я пришел на избирательный участок, на котором зарегистрировался, и сделал свой выбор. Хочу, чтобы был избран такой аким, который знает свое дело, заботится о людях. Поэтому, проявив активность, я проголосовал первым, - говорит первый проголосовавший Еркин Жубанышулы.


Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00 утра. Всего в районе насчитывается 30 избирательных участков. Из них 17 - в Бейнеу, остальные 13 - в сельской местности.

Напомним, сегодня впервые в стране проходят выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.




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В Бейнеуском районе первый избиратель сделал свой выбор


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