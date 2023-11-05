В Бейнеуском районе первый избиратель сделал свой выбор

- Сегодня я пришел на избирательный участок, на котором зарегистрировался, и сделал свой выбор. Хочу, чтобы был избран такой аким, который знает свое дело, заботится о людях. Поэтому, проявив активность, я проголосовал первым, - говорит первый проголосовавший Еркин Жубанышулы.

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Выборы, которые проходят впервые в стране, несомненно, станут началом позитивных изменений и решительных шагов.Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00 утра. Всего в районе насчитывается 30 избирательных участков. Из них 17 - в Бейнеу, остальные 13 - в сельской местности.Напомним, сегодня впервые в стране проходят выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.