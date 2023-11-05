Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Ноября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.14 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 0

Потомок Бекет-ата в шестом поколении сделал свой выбор

Представитель шестого поколения Бекет-ата, 88-летний Калымбеги Ташулы принял участие в избирательной кампании акима Бейнеуского района, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Аксакал, который ни разу не пропускал выборы, на этот раз тоже проявил гражданскую позицию и проголосовал за будущего главу района. Пенсионер, который уже 30 лет является хранителем подземной мечети Бекет-ата в Бейнеу, отметил, что мирное сосуществование и единство страны дороже всего.

- Я всегда принимаю участие в предвыборной кампании и вношу свой вклад в политически значимые изменения. И сегодня я сделал свой выбор. Хотелось бы пожелать, чтобы новый аким, кто бы он ни был, был верен делу, трудолюбив. Пусть наша страна процветает, а люди живут в мире и согласии. Пусть наш район и дальше развивается, - сказал Калымбеги Ташулы.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Потомок Бекет-ата в шестом поколении сделал свой выбор


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика