Потомок Бекет-ата в шестом поколении сделал свой выбор

- Я всегда принимаю участие в предвыборной кампании и вношу свой вклад в политически значимые изменения. И сегодня я сделал свой выбор. Хотелось бы пожелать, чтобы новый аким, кто бы он ни был, был верен делу, трудолюбив. Пусть наша страна процветает, а люди живут в мире и согласии. Пусть наш район и дальше развивается, - сказал Калымбеги Ташулы.

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Аксакал, который ни разу не пропускал выборы, на этот раз тоже проявил гражданскую позицию и проголосовал за будущего главу района. Пенсионер, который уже 30 лет является хранителем подземной мечети Бекет-ата в Бейнеу, отметил, что мирное сосуществование и единство страны дороже всего.