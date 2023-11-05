В Бейнеу проголосовала педагог с 40-летним стажем

- Я пришла голосовать за кандидатов в акимы Бейнеуского района как гражданин, которому небезразлична судьба родного края, как мать и бабушка. Уверена, что аким, который одержит победу на сегодняшних выборах, оправдает ожидания своих избирателей. И отрадно, что в выборах бейнеусцы участвуют активно, - говорит Бахыт Алдонгар.

Учитель подчеркнула, что выборы акима района, которые проводятся впервые, особая честь для народа.Напомним, что на пост акима района претендуют три кандидата. Избиратели могут сделать свой выбор до 20:00.