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Опубликовано: Сегодня, 13:32

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В Бейнеу проголосовала педагог с 40-летним стажем

Бахыт Алдонгар, педагог с более чем 40-летним стажем проголосовала на избирательном участке №113, - сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Учитель подчеркнула, что выборы акима района, которые проводятся впервые, особая честь для народа.

- Я пришла голосовать за кандидатов в акимы Бейнеуского района как гражданин, которому небезразлична судьба родного края, как мать и бабушка. Уверена, что аким, который одержит победу на сегодняшних выборах, оправдает ожидания своих избирателей. И отрадно, что в выборах бейнеусцы участвуют активно, - говорит Бахыт Алдонгар.


Напомним, что на пост акима района претендуют три кандидата. Избиратели могут сделать свой выбор до 20:00.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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