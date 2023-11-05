Династия Тастемировых, лауреат конкурса «Мерейлі отбасы», сделала свой выбор

- Всегда важно, чтобы наш район процветал, чтобы наша молодежь была воспитанной и образованной. Мы считаем, что сегодняшние выборы придадут импульс дальнейшему развитию нашего благословенного района. Мы хотим, чтобы акимом был гражданин, стремящийся создать необходимые условия для жизни народа и служить на благо страны. Самое главное, желаем мира стране, - сказали старшие из династии Тастемировых.

Глава семьи - 94-летний Шалабай ага и 85-летняя апа воспитали 13 детей, у них растут 45 внуков и 58 правнуков. Они приехали с детьми в важный для района день и сделали свой выбор.Старшие представители династии Тастемировых уверены, что сегодняшние выборы сделают будущее района ярким и вдохнут новую жизнь.В селе Сынгарлау выборы продолжаются.